Его не остановить: Криштиану Роналду положил гол-красавец (видео)



















Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии в свои 38 лет. Вчера его "Аль-Наср" встречался с клубом "Аль-Ахдуд" и выиграл 3:0, а португалец принял непосредственное участие в победе своей команды, сообщают "Комментарии".



Роналду забил гол. Фото с открытых источников

Результативные действия Роналду

Сначала на 77 минуте Роналду получил отскок в штрафной, убрал игрока соперника и мощно пробил в ближний угол ворот "Аль-Ахдуда". А уже через три минуты португалец оформил дубль. После того как вратарь соперника далеко вышел из ворот на перехват передачи, мяч оказался у Роналду, который с более чем 30 метров отправил его по навесной траектории точно в ворота гостей.



В итоге "Ань-Наср" праздновал победу 3:0. Благодаря этой победе команда Роналду приблизилась на расстояние одного очка к лидеру Саудовской лиги "Аль-Хиляля", однако у них есть еще один матч в запасе. После 14 сыгранных туров "Аль-Наср" набрал 34 очка.



Португальцу уже 38, однако он демонстрирует отличную форму и является лучшим бомбардиром лиги (15 голов в 13 матчах) и лидирует по количеству голевых передач (7 ассистов). Также Криштиану был на втором месте в списке голеадоров отбора на Евро-2024 – 10 мячей.





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