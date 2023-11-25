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Его не остановить: Криштиану Роналду положил гол-красавец (видео)

Роналду является лучшим бомбардиром и ассистентом Саудовской профессиональной лиги

сегодня, 14:59
Автор:
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Куров Артем
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Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии в свои 38 лет. Вчера его "Аль-Наср" встречался с клубом "Аль-Ахдуд" и выиграл 3:0, а португалец принял непосредственное участие в победе своей команды, сообщают "Комментарии".

Его не остановить: Криштиану Роналду положил гол-красавец (видео)

Роналду забил гол. Фото с открытых источников

Результативные действия Роналду

Сначала на 77 минуте Роналду получил отскок в штрафной, убрал игрока соперника и мощно пробил в ближний угол ворот "Аль-Ахдуда". А уже через три минуты португалец оформил дубль. После того как вратарь соперника далеко вышел из ворот на перехват передачи, мяч оказался у Роналду, который с более чем 30 метров отправил его по навесной траектории точно в ворота гостей.


В итоге "Ань-Наср" праздновал победу 3:0. Благодаря этой победе команда Роналду приблизилась на расстояние одного очка к лидеру Саудовской лиги "Аль-Хиляля", однако у них есть еще один матч в запасе. После 14 сыгранных туров "Аль-Наср" набрал 34 очка.

Португальцу уже 38, однако он демонстрирует отличную форму и является лучшим бомбардиром лиги (15 голов в 13 матчах) и лидирует по количеству голевых передач (7 ассистов). Также Криштиану был на втором месте в списке голеадоров отбора на Евро-2024 – 10 мячей.


Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".

Читайте также, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. Интересная игра состоится на "Сент-Джеймс Парк" между "Ньюкаслом" и "Челси". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c_ITZwq2PBo
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