Довбик в ближайшее время может стать партнером Мудрика

Форвард сенсационной "Жироны" Артем Довбик за пол сезона смог стать одним из ключевых игроков команды, особенно что касается результативности. Из-за великолепной игры украинца им заинтересовался лондонский "Челси", сообщает The Sun.



Довбик во время матча Фото с открытых источников

Заинтересованность "Челси"

По данным источника, скауты "Челси" активно изучают выступления украинского форварда. Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино лично проявил интерес к Довбику, поскольку был поражен его физическими данными – высота 188 см.

Когда состоится трансфер

Отмечается, что "Челси" намерена приобрести Довбика уже в начале января. Это обусловлено тем, что основной нападающий команды Николас Джексон в скором времени присоединится к сборной Сенегала на Кубке африканских наций, а из нападающих в клубе останется только из Армандо Броя.

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



