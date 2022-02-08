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ФК «Днепр-1» завершает трансфер бразильского полузащитника: кто он

«Днепр-1» подписывает очередного легионера для усиления атаки

сегодня, 17:50
Автор:

Мирослав Гладков
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Футбольный клуб "Днепр-1в ближайшее время оформит трансфер крайнего полузащитника португальского "Морейренсе" Фелипе Пиреса. Об этом пишет издание Guimaraesdigital.

ФК «Днепр-1» завершает трансфер бразильского полузащитника: кто он

Фелипе Пирес, Фото: из открытых источников

Игрок не был внесен в заявку на матч чемпионата Португалии против "Белененсеша(4:1). Вингер отсутствовал в составе из-за завершения своего перехода в украинский клуб. По предварительной информации, Пирес должен уже на это недели прилететь в Днепр.

Уточним, что 26-летний бразилец до португальского клуба выступал за австрийские "Аустрию" и "Зальцбург". Также у него есть опыт игры во второй немецкой Бундеслиге и бразильской Серии А. В составе "Морейренсе" Пирес провел 51 матч и смог отличиться в воротах соперников пять раз.

Украинский клуб планирует оформить именно полноценный трансфер без арендного соглашения. Игрок должен составить конкуренцию уже имеющимся у "Днепра-1" игрокам на флангах атаки. Помимо этого, перехода "спортклубовцы" хотят приобрести защитника "Мариуполя" Сергея Чоботенко, за него уже предложили 100 000 долларов.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в это зимнее трансферное окно представители ТОП-5 европейских лиг потратили больше 700 миллионов евро, ради усиления команд. Самым дорогим переходом зимы оказался трансфер нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в туринский "Ювентус" за 81,6 миллионов евро.

Также портал "Комментарии" рассказывал о том, что за два десятилетия лондонский "Челси" потратили на трансферы €2,4 млрд. Следом за клубом российского бизнесмена Романа Абрамовича идет еще один английский клуб – "Манчестер Сити", расходы которого составили €2,3 млрд.

 

 

 

 

 


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Источник: https://www.guimaraesdigital.com/index.php/informacao/desporto/71702-felipe-pires-deixa-moreirense-e-esta-a-caminho-da-ucrania
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