Назван клуб, который больше потратил на трансферы за 21 год

Подведен итог футбольных клубов, которые больше потратили денег на трансферы в период с сезона 2000/01 и летнее трансферное окно сезона 2021/22. Больше всего потратил "Челси".

Футбольные трансферы - фото из footballwhispers.com

Как сообщает pro-sports.site, за два десятилетия лондонские "аристократы" потратили на трансферы €2,4 млрд. Следом за клубом российского бизнесмена Романа Абрамовича идет еще один английский клуб – "Манчестер Сити", расходы которого составили €2,3 млрд. .

Третью и четвертую строчки в списке организаций, потративших наибольшие суммы на приобретение футболистов, делят два испанских гранда — "Реал" и "Барселона", расходы каждого из которых достигли €2,2 миллиарда евро. Пятерку замкнул туринский "Ювентус" с €2,1 млрд.

На шестой строчке еще один английский клуб "Манчестер Юнайтед" с 2 миллиардами евро. Седьмое место занимают итальянский "Интер" и французский "Пари Сен-Жермен", потратившие по 1,7 миллиарда евро. На девятом месте "Ливерпуль" с 1,6 млрд евро, а десятку замыкает итальянский "Милан" с 1,5 млрд евро.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов

При Абрамовиче "Челси" пять раз выигрывал чемпионат Англии, неоднократно становился обладателем кубка страны, кроме того, дважды побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команда является действующим победителем ЛЧ и вышла в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира этого сезона.

Самый дорогой трансфер "Челси" состоялся в этом сезоне. За 115 миллионов евро они купили у "Интера" бельгийского нападающего Ромела Лукаку, ранее игравшего за лондонцев с 2012 до 2014 года.

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