Кто вошел в ТОП-10 трансферов европейского футбола: от середняка к звездному клубу

В это зимнее трансферное окно представители ТОП-5 европейских лиг, как сообщает prsport.net, потратили больше 700 миллионов евро, ради усиления команд. Кто же за последний месяц потратил на самые дорогие приобретение? В данной статье все рассказывается.

Футбольные трансферы - фото из readfootball.com

1. Душан Влахович

Он перешёл из "Фиорентины" в "Ювентус" за 81,6 миллионов евро.

Сам трансфер стал самым дорогим нынешней зимой. В подписании Влаховича были заинтересованы английские и испанские гранды, но в итоге его выбор пал на туринскую команду.

2. Феррана Торесс

За него "Барселона" заплатила "Манчестер Сити" 55 миллионов евро.

Наставнику "Барсы" Хави нужен сильный игрок, который смог бы закрыть любую позицию на фланге атаки, поэтому он предложил Торресу ведущую роль.

3. Луис Диас

Футболист сменил португальский "Порту" на "Ливерпуль" за 45 миллионов евро.



Португальцам пришлось практически в 2 раза снизить цену на своего форварда. В итоге Луис подписал контракт с "Ливерпулем", чтобы заменить Садио Мане.

4. Бруно Гимараес

За него "Ньюкасл" отдал "Лиону" 42,1 миллион. В этом сезоне футболист должен помочь англичанам с разрушением в обороне и с продвижением в длинных передачах.



5. Крис Вуд

"Ньюкасл" пополнился ещё одним игроком из "Бернли" за 30 миллионов евро.



Вуд в текущем сезоне АПЛ смог реализовать всего лишь 3 мяча. По одной из версий, "Ньюкасл" специально выкупил форварда, дабы ослабить соперника.

6. Люка Динь

Футболист подписал контракт с "Астон Виллой", покинув "Эвертон" за 30 миллионов евро. Динь не сработался с испанским наставником Рафой Бенитесом, из-за чего он покинул расположение "Эвертона". Интересен тот факт, что через несколько дней вслед за ним из команды ушёл и наставник, который стал причиной ухода левого защитника.



7. Виталий Миколенко

"Эвертон" подписал украинского защитника, заплатив киевскому "Динамо" 23,5 миллионов евро. Виталий стал заменой, ушедшему в "Астон Виллу", Люку Диню.

8. Юри Алберто

Футболист ушёл из "Интерасьонал" в "Зенит" за 20 миллионов.

"Интерасьонал" планировал удержать Алберто до окончания сезона 2021/22, но из-за ухода Азмуна ему пришлось срочно перейти в "Зенит".

9. Родриго Бентанкур

Лондонский "Тоттенхэм" выложил "Ювентусу" за игрока 19 миллионов.



Бентанкур в этом сезоне, по задумке Антонио Конте, должен усилит центр поля команды.

10. Хулиан Альварес

Футболист перебрался в "Манчестер Сити" из аргентинского "Ривер Плейта" за 17 миллионов евро. Универсальный нападающий, по мнению Гвардиолы должен усилить "горожан".



Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, кто вошел в ТОП-10 бомбардиров украинской хоккейной Суперлиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!