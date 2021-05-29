«Дайте пописать»: в Киеве полицейские задержали пьяного экс-игрока «Шахтера» (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Резонансное
событие, связанное с бывшим украинским футболистом, вовсю обсуждают многие поклонники
спортивных состязаний. Как информирует портал "UA Футбол", поздним вечером
28 мая киевские полицейские задержали экс-игрока украинской футбольной сборной
и команды "Шахтер", спортивного эксперта Вячеслава Шевчука.
Вячеслав Шевчук. Фото: Getty Images
Несмотря на явное
опьянение, от теста на алкоголь Шевчук наотрез отказался. Вместо этого он
оказывал всяческое сопротивление правоохранителям, за что его и арестовали. Предполагается,
что мужчина мог ехать домой после празднования юбилея "Шахтера".
Стоит отметить,
что инцидент произошел в очень плохую погоду — дождь лил как из ведра. Многих
пользователей Сети возмутил не только факт пьяного вождения Шевчука, но и то,
как он решился сесть в подобном состоянии за руль при кошмарных погодных
условиях.
Бывшего футболиста
пытались посадить в патрульную машину сразу трое полицейских. Однако это
получилось далеко не сразу, ведь Шевчук опирался и постоянно просил отпустить
его "пописать". К слову, такая реакция экс-спортсмена уже вызвала шквал эмоций среди
обычных украинцев.
Как это водится,
кто-то воспринял новость с юмором, а кто-то — с большой долей негатива.
"Я ж уснуть не
смогу, буду переживать, дали Славе пописять или нет?!", "Радует то, что
разговаривает на украинском, патрульные добросовестно выполняют свои
обязанности и, несмотря на статус особы, не дают все-таки пописать", "Ой течет
что-то тепленькое по салону авто полицаев!", "Уже вижу, как его коллеги-эксперты
начнут передачу в футболках с надписью "Мы все хотим писять", "В ближайшем выпуске
"Большого футбола": "Браво, федерация! Не дали заслуженному человеку пописать!
А ведь он это заслужил своим многолетним трудом на благо украинского футбола!" —
высмеивают инцидент некоторые комментаторы.
Впрочем, есть и
те, кто искренне негодует из-за случившегося.
"Как вы уже
задолбали бухать за рулем. Сколько народа погибает на дорогах, что никакая
война не сравнится. Нет, они под мухой катаются. Ну, блин, у тебя, что, денег
мало взять такси или водителя, ну что за упыри?", "А если бы убил кого-то, еще
и в такую погоду?!", "От Шевчука не ожидал. Есть такси, есть услуга "трезвый
водитель", но Свинья, ой, Слава решил по-другому, я в шоке", — высказывают свое
недовольство отдельные комментаторы.
Интересно, что многие
отметили факт общения Шевчука с полицейскими на украинском языке. Некоторые юзеры
уже даже предложили новый способ обучения отечественных футболистов родному
языку — "просто напоить чаем и не давать пописать".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из отечественных футболистов собрался покинуть сборную Украины по футболу. Все подробности — в нашем материале.
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вы можете узнать, тренировка какого знаменитого футбольного клуба была сорвана из-за "пришествия" крокодила.
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