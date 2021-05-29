«Дайте пописать»: в Киеве полицейские задержали пьяного экс-игрока «Шахтера» (ВИДЕО)



















Резонансное событие, связанное с бывшим украинским футболистом, вовсю обсуждают многие поклонники спортивных состязаний. Как информирует портал "UA Футбол", поздним вечером 28 мая киевские полицейские задержали экс-игрока украинской футбольной сборной и команды "Шахтер", спортивного эксперта Вячеслава Шевчука.



Вячеслав Шевчук. Фото: Getty Images

Несмотря на явное опьянение, от теста на алкоголь Шевчук наотрез отказался. Вместо этого он оказывал всяческое сопротивление правоохранителям, за что его и арестовали. Предполагается, что мужчина мог ехать домой после празднования юбилея "Шахтера".

Стоит отметить, что инцидент произошел в очень плохую погоду — дождь лил как из ведра. Многих пользователей Сети возмутил не только факт пьяного вождения Шевчука, но и то, как он решился сесть в подобном состоянии за руль при кошмарных погодных условиях.

Бывшего футболиста пытались посадить в патрульную машину сразу трое полицейских. Однако это получилось далеко не сразу, ведь Шевчук опирался и постоянно просил отпустить его "пописать". К слову, такая реакция экс-спортсмена уже вызвала шквал эмоций среди обычных украинцев.

Как это водится, кто-то воспринял новость с юмором, а кто-то — с большой долей негатива.

"Я ж уснуть не смогу, буду переживать, дали Славе пописять или нет?!", "Радует то, что разговаривает на украинском, патрульные добросовестно выполняют свои обязанности и, несмотря на статус особы, не дают все-таки пописать", "Ой течет что-то тепленькое по салону авто полицаев!", "Уже вижу, как его коллеги-эксперты начнут передачу в футболках с надписью "Мы все хотим писять", "В ближайшем выпуске "Большого футбола": "Браво, федерация! Не дали заслуженному человеку пописать! А ведь он это заслужил своим многолетним трудом на благо украинского футбола!" — высмеивают инцидент некоторые комментаторы.

Впрочем, есть и те, кто искренне негодует из-за случившегося.

"Как вы уже задолбали бухать за рулем. Сколько народа погибает на дорогах, что никакая война не сравнится. Нет, они под мухой катаются. Ну, блин, у тебя, что, денег мало взять такси или водителя, ну что за упыри?", "А если бы убил кого-то, еще и в такую погоду?!", "От Шевчука не ожидал. Есть такси, есть услуга "трезвый водитель", но Свинья, ой, Слава решил по-другому, я в шоке", — высказывают свое недовольство отдельные комментаторы.

Интересно, что многие отметили факт общения Шевчука с полицейскими на украинском языке. Некоторые юзеры уже даже предложили новый способ обучения отечественных футболистов родному языку — "просто напоить чаем и не давать пописать".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из отечественных футболистов собрался покинуть сборную Украины по футболу. Все подробности — в нашем материале.

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