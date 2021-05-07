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Андрей Пятов покидает сборную Украины

Известный украинский футболист рассказал, когда покинет сборную Украины

сегодня, 21:11
Автор:

Татьяна Веремеева

Вратарь футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что завершает карьеру в составе сборной Украины. В интервью для телеканалов "Футбол 1/2/3" он рассказал, что покинет команду после завершения Евро-2020.

Андрей Пятов покидает сборную Украины

Андрей Пятов уходит из сборной Украины

По словам голкипера, он будет участвовать в Евро-2020 в составе национальной сборной Украины по футболу, а после окончания турнира покинет команду.

Отметим, Андрей Пятов выступал в составе сборной Украины последние 15 лет – с 2006 года. Он сыграл за сборную 96 матчей, приняв участие в Чемпионате мира 2006 года, Евро-2012 и Евро-2016.

Напомним, известный украинский футболист Михаил Кополовец сообщил о завершении своей спортивной карьеры. Решение о завершении футбольной карьеры окончательное. Его полузащитник принял после отставки Василия Кобина с поста главного тренера. Однако Михаил Кополовец решил передавать свои знания другим, поэтому вскоре спортсмен сосредоточится на работе спортивным директором "Миная". За свою карьеру Михаил Кополовец запомнился не только умелой игрой, но и легендарной фразой, которая стала вирусным мемом и рассмешила многих украинцев. Перед ответственным матчем футболист разнервничался и сказал журналисту, что команда перед каждой игрой ходит в церковь. Чтобы предоставить словам уверенности человек повторил это несколько раз.

Ранее "Комментарии" писали, что онлайн-петиция, призывающая Международный олимпийский комитет и правительство Японии отменить предстоящие Олимпийские игры в Токио, получила значительную поддержку менее чем за три месяца до начала игр.


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