На тренировку титулованного футбольного клуба ворвался крокодил



















Обычное тренировочное занятие ФК "Торонто", выступающего в восточной конференции MLS, было прервано по необычной причине.



Тренировка (фото из открытых источников)

Все дело в том, что на поле выскочил крокодил, и посмотреть на рептилию сбежались все футболисты. Впрочем, в один из моментов, когда рептилия опасно дернулась, все любознательные спешно ретировались.

Чемпионат MLS проходит по системе "весна-осень" и новый сезон начался лишь недавно. ФК "Торонто", выигрывавший Кубок MLS в 2017-м и являющийся шестикратным победителем первенства Канады, в двух стартовых турах набрал всего одно очко.

Напомним, известный украинский футболист Михаил Кополовец сообщил о завершении своей спортивной карьеры. Решение о завершении футбольной карьеры окончательное. Его полузащитник принял после отставки Василия Кобина с поста главного тренера. Однако Михаил Кополовец решил передавать свои знания другим, поэтому вскоре спортсмен сосредоточится на работе спортивным директором "Миная". За свою карьеру Михаил Кополовец запомнился не только умелой игрой, но и легендарной фразой, которая стала вирусным мемом и рассмешила многих украинцев. Перед ответственным матчем футболист разнервничался и сказал журналисту, что команда перед каждой игрой ходит в церковь. Чтобы придать словам уверенность, Михаил повторил это несколько раз. "Мы в церковь ходим перед каждою игрой, перед каждой, перед каждой игрой ходим в церковь, перед каждой игрой ходим в церковь. Кому уже молиться, кому молиться? Перед каждой игрой наша команда ходит в церковь, перед каждой!", — так ответил журналисту Михаил Кополовец. Вирусное видео распространилось сетью, а фраза "Перед каждою игрой" так запомнилась украинцам, что футбольные болельщики используют ее до сих пор.



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а мужском Чемпионате мира по футболу.

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