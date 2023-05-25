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Чемпионка мира по боксу пообещала показать грудь: какое условие

Австралийская чемпионка по боксу в самом легком весе по версии IBF Эбани Бриджес решила мотивировать английскую команду необычным способом.

сегодня, 13:30
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Автор:

Slava Kot

Чемпионка мира по боксу пообещала показать грудь: какое условие

Чемпионка мира по боксу Эбани Бриджес. Фото из открытых источников

Чемпионка мира по боксу Эбани Бриджес обещает показать свою грудь и бесплатную подписку на OnlyFans, если английская команда Лидс Юнайтед сможет остаться в АПЛ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Star.


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36-летняя боксерка хочет мотивировать команду Лидс Юнайтед и предложила необычное предложение.

"Эй, ребята, если вы не вылетите, я покажу свою грудь. Я зайду в раздевалку, задеру свою футболку и покажу грудь или что-то подобное. Я поцелую вас, дам бесплатную подписку на мой OnlyFans", — говорит Эбани Бриджес.

Перед последним матчем в Английской премьер-лиге Лидс Юнайтед занимает 19 позицию, имеет 47 забитых и 74 пропущенных гола. Английской команде не хватает 2 пунктов до спасительного 17 места. 28 мая Лидс сыграет против мотивированного Тоттенхема, у которого есть шансы попасть в еврокубки. Кроме того, даже если Лидс одержит победу, команде нужно надеяться на два поражения Эвертона и Лестера в последнем туре АПЛ.

Эбани Бриджес – чемпионка по боксу в самом легком весе по версии IBF. Австралийцы принадлежит рекорд, ведь выиграла девять из 10 поединков на профессиональном ринге среди женщин. Кроме того, Бриджес является популярной моделью на OnlyFans, где публикует свой контент для платных подписчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессиональная боксерша призналась о безумных деньгах, которые заработала на OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что футбольные фанаты критикуют нового лого ФИФА к Чемпионату мира, который состоится в 2026 году. Болельщики жалуются, что такое лого могут сделать самостоятельно через обычные приложения на телефоне.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/sport/football/ebanie-bridges-onlyfans-leeds-united-30027187
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