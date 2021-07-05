Как датские политики хотят повлиять на исход Евро-2020

BTC/USD
34280.10
ETH/USD
2274.43
LTC/USD
140.65
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020. Об этом сообщает TV Sport 2.
Сборная Дании - фото из открытых источников
Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд направил письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой открыть границы для датских болельщиков, а посол Дании в Лондоне напрямую связался с властями Великобритании.
Но такие отчаянные действия помогли совсем немного. Британские власти отказались изменить правила въезда, а это означает, что датские футбольные фанаты не могут попасть на "Уэмбли" и посмотреть полуфинал чемпионата Европы в среду против Англии, если только они не проживают в Великобритании.
Теперь представители трех датских партий, одна из которых поддерживает правительство, формируют единый фронт и требуют политического вмешательства.
Его поддерживает и Кристиан Хигор из проправительственной радикальной партии, который сам является большим футбольным фанатом. Он также был в Амстердаме восемь дней назад, чтобы следить за сборной Дании в 1/8 финала.
Питер Скааруп, председатель Датской народной партии, также поддерживает требование о вмешательстве правительства.
Напомним, что главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что его команда не будет удовлетворена, если не пройдет в финал чемпионата Европы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости