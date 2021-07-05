Как датские политики хотят повлиять на исход Евро-2020

Три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020. Об этом сообщает TV Sport 2.

Сборная Дании - фото из открытых источников

Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд направил письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой открыть границы для датских болельщиков, а посол Дании в Лондоне напрямую связался с властями Великобритании.

Но такие отчаянные действия помогли совсем немного. Британские власти отказались изменить правила въезда, а это означает, что датские футбольные фанаты не могут попасть на "Уэмбли" и посмотреть полуфинал чемпионата Европы в среду против Англии, если только они не проживают в Великобритании.

Теперь представители трех датских партий, одна из которых поддерживает правительство, формируют единый фронт и требуют политического вмешательства.

"Это нужно поднять на самый высокий уровень. Я ожидаю, что министр иностранных дел Джеппе Кофод возьмет трубку и позвонит Борису Джонсону в первую очередь. Важно, чтобы датские болельщики пришли на этот матч", — заявил Ян Йоргенсен, представитель Либеральной партии.

Его поддерживает и Кристиан Хигор из проправительственной радикальной партии, который сам является большим футбольным фанатом. Он также был в Амстердаме восемь дней назад, чтобы следить за сборной Дании в 1/8 финала.

"Это, конечно, должно быть сделано в здоровом порядке. Но когда это можно сделать в Амстердаме и Баку, это можно сделать и в Лондоне", — сказал Хигор.

Питер Скааруп, председатель Датской народной партии, также поддерживает требование о вмешательстве правительства.

"Рассчитываю, что правительство тоже займется этим вопросом. Это удалось в Амстердаме, и это удалось в Баку. Я уверен, что это можно сделать и в Лондоне", — уточнил политик.

Напомним, что главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил, что его команда не будет удовлетворена, если не пройдет в финал чемпионата Европы.





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