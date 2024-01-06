"Челси" начал переговоры с "Жироной" по трансферу Довбика: какая сумма перехода

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Куров Артем
Артем Добвик стал одним из величайших открытий этого сезона в европейском футболе. Неудивительно, что он привлек внимание топовых клубов, в частности таких, как Челси. Издание El Nacional сообщает, что лондонцы начали переговоры с "Жироной" по трансферу Артема Довбика.
Довбик на тренировке. Фото с открытых источников
Как сообщает источник "Челси", готов заплатить "Жирони" за переход украинского форварда около 40 миллионов евро. Такую немалую сумму "синие" готовы отдать, потому что Почеттино считает, что Довбик — это тот нападающий, который нужен "Челси", нужен для возвращения на топ-уровень.
В декабре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отличился четырьмя голами. В общей сложности у Довбика одиннадцать забитых мячей и пять голевых передач в Ла Лиге. По системе гол пас он стал лидером чемпионата, обойдя Джуда Беллингема.
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
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