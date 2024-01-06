"Челси" начал переговоры с "Жироной" по трансферу Довбика: какая сумма перехода

Артем Добвик стал одним из величайших открытий этого сезона в европейском футболе. Неудивительно, что он привлек внимание топовых клубов, в частности таких, как Челси. Издание El Nacional сообщает, что лондонцы начали переговоры с "Жироной" по трансферу Артема Довбика.



Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Возможная сумма трансфера

Как сообщает источник "Челси", готов заплатить "Жирони" за переход украинского форварда около 40 миллионов евро. Такую немалую сумму "синие" готовы отдать, потому что Почеттино считает, что Довбик — это тот нападающий, который нужен "Челси", нужен для возвращения на топ-уровень.

Выступления Довбика

В декабре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отличился четырьмя голами. В общей сложности у Довбика одиннадцать забитых мячей и пять голевых передач в Ла Лиге. По системе гол пас он стал лидером чемпионата, обойдя Джуда Беллингема.





Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

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