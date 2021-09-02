В субботу, 4 сентября, в 21:45 состоится футбольный поединок пятого тура квалификации Чемпионата мира-2022, в котором сборная Украины встретится с французами. Матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Букмекеры оценили шансы национальной сборной обойти Францию, передает УНИАН.

Букмекеры озвучили прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Украина-Франция - фото из открытых источников

Так, по прогнозам букмекеров, украинские футболисты являются аутсайдерами предстоящей встречи. На победу Украины дается коэффициент 5,80, на ничью — 4,10, а на победу Франции — 1,61.

На то, что украинские футболисты не проиграют на своем поле, букмекеры дают коэффициент 2,41, а на то, что Франция наберет очки — 1,16.

Напомним, что в среду, 1 сентября, Украине не удалось обыграть сборную Казахстана, а Франция одержала победу над футболистами Боснии и Герцоговины.

Ранее издание "Комментарии" писало, что португальский футболист Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальную сборную. Роналду забил 111 голов за сборную Португалии в ходе 180 футбольных поединков. В среду, 1 сентября, португалец забил два гола в ворота национальной ирландской сборной. Таким образом Португалия одержала победу со счетом 2:1.

Напомним, что легендарный португалец Криштиану Роналду определился со своим следующим местом работы, приняв решение возвратиться к своим истокам. Роналду официально перешел в "Манчестер Юнайтед", откуда и началась его звёздная головокружительная карьера. В Манчестере действительно подтверждают информацию о том, что Криштиану Роналду снова будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Есть информация о том, что за выступление в футболке "Манчестер Юнайтед" португалец будет получать 25 млн фунтов в год. Всего же трансфер оценивают в 25 млн евро.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!