Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский футболист Криштиану Роналду, в среду, 1 сентября, установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальную сборную. Об этом сообщили в УЕФА, пишет "Гордон".

Криштиану Роналду - фото из открытых источников

Роналду забил 111 голов за сборную Португалии в ходе 180 футбольных поединков.

В среду, 1 сентября, португалец забил два гола в ворота национальной ирландской сборной. Таким образом Португалия одержала победу со счетом 2:1.

В УЕФА отметили. что Криштиану Роналду удалось побить мировой рекорд, который установил экс-нападающий из Ирана Али Даеи. Он смог забить 109 голов за сборную Ирана в 149 футбольных поединках.

Отмечается, что среди лучших бомбардиров также был Пеле, забивший за бразильскую сборную 77 голов за 92 матча, а также Лионель Месси, которому за 151 матч удалось забить 76 голов.

Напомним, что легендарный португалец Криштиану Роналду определился со своим следующим местом работы, приняв решение возвратиться к своим истокам. Роналду официально перешел в "Манчестер Юнайтед", откуда и началась его звёздная головокружительная карьера. В Манчестере действительно подтверждают информацию о том, что Криштиану Роналду снова будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Есть информация о том, что за выступление в футболке "Манчестер Юнайтед" португалец будет получать 25 млн фунтов в год. Всего же трансфер оценивают в 25 млн евро.

Стоит отметить, что Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Именно там он сформировался как футболист, стоимость которого на трансферном рынке начала зашкаливать и именно поэтому он потом уже оказался в королевском клубе "Реал", перебравшись в Испанию, где играл до 2018 года и где тоже стал настоящей звездой. Далее Роналду начал играть в серии А итальянского чемпионата, защищая цвета туринского "Ювентуса".





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