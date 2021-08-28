Своим трансфером Роналду шокировал всех – легендарного португальца ждет «Олд Траффорд»

Легендарный португалец Криштиану Роналду определился со своим следующим местом работы, приняв решение возвратиться к своим истокам. Роналду официально перешел в "Манчестер Юнайтед", откуда и началась его звёздная головокружительная карьера. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в Twitter, пишет Tribuna.com.

Криштиану Роналду Фото: eurosport

В Манчестере действительно подтверждают информацию о том, что Криштиану Роналду снова будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Есть информация о том, что за выступление в футболке "Манчестер Юнайтед" португалец будет получать 25 млн фунтов в год. Всего же трансфер оценивают в 25 млн евро.

Стоит отметить, что Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Именно там он сформировался как футболист, стоимость которого на трансферном рынке начала зашкаливать и именно поэтому он потом уже оказался в королевском клубе "Реал", перебравшись в Испанию, где играл до 2018 года и где тоже стал настоящей звездой. Далее Роналду начал играть в серии А итальянского чемпионата, защищая цвета туринского "Ювентуса".

В каждой из команд, где довелось играть Роналдо, он быстро адаптировался и вписывался в коллектив и дня не оставаясь на скамейке запасных. Футбольные обозреватели уже назвали этот трансфер космическим, потому как для нападающего 36 лет – это уже довольно граничный возраст, когда можно продолжать футбольную карьеру. Ну, ещё один момент, что Криштиану Роналду продолжает находится в великолепной форме и решил, наверное, перед тем как повесить бутсы на гвоздь всё-таки отыграть в родном клубе, который и подарил ему звездную славу и карьеру.

Роналду впервые "Манчестер Юнайтед" в 2008 году стал обладателем Лиги Чемпионов и клубного чемпионата мира. В футболке "Манчестер Юнайтед" он трижды становился чемпионом Англии и дважды поднимал над головой Кубок английской лиги и один раз кубок страны.

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