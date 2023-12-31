Без Месси и Роналду: лучшие бомбардиры Европы в 2023 году

На официальном сайте УЕФА появился список лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси.



Роналду и Месси во время матча. Фото с открытых источников

Лучшие бомбардиры Европы

52 гола (57 матчей) Гарри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария" и Англия) 52 (53) Килиан Мбаппе ("ПСЖ" и Франция) 50 (60) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и Норвегия) 40 (60) Ромелу Лукаку ("Интер"/"Рома" и Бельгия) 39 (64) Сантьяго Хименес ("Фейеноорд" и Мексика) 37 (67) Лаутаро Мартинес ("Интер" и Аргентина) 36 (47) Мауро Икарди ("Галатасарай") 36 (63) Вангелис Павлидис ("Алкмаар" и Греция) 36 (60) Мохамед Салах ("Ливерпуль" и Египет) 34 (47) Виктор Осимхен ("Наполи" и Нигерия) 32 (51) Люк де Йонг (ПСВ) 31 (53) Уго Кейперс ("Гент")

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



