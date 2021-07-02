Беседин впервые прокомментировал свою травму: "Он сыграл грубо, но это же не шахматы"

Украинский форвард Артем Беседин впервые дал комментарий относительно тяжелой травмы, которую он получил в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) от шведского игрока, пишет "УНИАН".

Артем Беседин - фото из открытых источников

Беседин сожалеет о том, что не сможет выступить с командой на поле, но уверяет, что будет поддерживать сборную "всем сердцем".

"Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить", — сообщил нападающий ресурсу Tribuna.com.

Беседин также подтвердил, что шведский игрок Маркус Даниэльссон по окончанию футбольного противостояния принес свои извинения. Украинский футболист их принял:

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне", — сказал нападающий украинской сборной.

Напомним, что нападающий украинской сборной Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Во время футбольного противостояния со сборной Швеции он получил серьезное повреждение ноги после нарушения правил со стороны шведа Маркуса Даниэльссона.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сегодня, 2 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в рамках которого встретятся сборные Бельгии и Италии. Футбольный поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. В грядущем матче фаворитом среди букмекеров является сборная Италии. На то, что итальянцы обыграют бельгийцев и выйдут в полуфинал Евро-2020 можно поставить с коэффициентом 1,36, тогда как на проход Бельгии — 2,30.









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