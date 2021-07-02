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Бельгия - Италия: прогноз букмекеров на матч 1/4 Евро-2020

Итальянцы и бельгийцы являются главными фаворитами чемпионата

сегодня, 14:10
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в рамках которого встретятся сборные Бельгии и Италии. Футбольный поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, пишет "УНИАН". 

Бельгия - Италия: прогноз букмекеров на матч 1/4 Евро-2020

Евро-2020 - фото из открытых источников

В грядущем матче фаворитом среди букмекеров является сборная Италии. На то, что итальянцы обыграют бельгийцев и выйдут в полуфинал Евро-2020 можно поставить с коэффициентом 1,36, тогда как на проход Бельгии — 2,30.

Победа Италии в основное время оценивается коэффициентом 2,41, победа Бельгии — 3,45, а ничья — 3,10.

К слову, бельгийские футболисты набрали максимальное количество очков во время группового этапа на чемпионате, обыграв Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). 

Напомним, что наша национальная сборная одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке фаворитом среди букмекеров являются британские игроки. 

Полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Малиновский назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия. 

Также известно, что сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020. Нападающий Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу. Во время поединка против шведов он получил серьезное повреждение после  нарушения правил со стороны Маркуса Даниэльссона. 



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Источник: https://sport.unian.net/football/belgiya-italiya-gde-i-kogda-smotret-match-1-4-finala-evro-2020-prognoz-bukmekerov-novosti-futbola-11469832.html?_gl=1*bfjgo6*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNTIxMjk3Ny4xNTYuMS4xNjI1MjE0NTEzLjUx*_ga_JLSK
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