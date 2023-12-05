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Артём Милевский может вернуться в "Динамо": подробности

Милевский проходит ребилитацию в клинике из-за проблем с алкоголем

сегодня, 17:06
Автор:
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Куров Артем
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Артём Милевский бывший форвард киевского "Динамо", который из-за проблем с алкоголем проходил реабилитацию в клинике, может вернуться в родной клуб. Об этом сообщил Игорь Цыганик в эфире передачи Цыганик LIVE.

Артём Милевский может вернуться в "Динамо": подробности

Милевский в форме Динамо Киев. Фото с открытых источников


Не знаю, какая будет должность, но Игорь Суркис разговаривал с Милевским и сказал, что обязательно поможет ему с работой. Это будет работа точно в "Динамо", только после полной реабилитации Милевского. Суркис рассчитывает на него как на работника ФК "Динамо" Киев, – сказал Цыганик.

Отметим, что Артём Милевский проходит реабилитацию в клинике после проблем с алкоголем, из-за которых он находился в коме. Все расходы по лечению по словам друга Милевского Александра Алиева взял на себя Игорь Суркис. Форвард играл за киевлян с 2002 по 2013 год. За это время провел 278 матчей, в которых забил 86 голов.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uAdCCslZNNU
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