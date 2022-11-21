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Англия нанесла серьезный удар Ирану

Сборная Англии по футболу победила иранцев со счетом 6:2

сегодня, 20:37
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Автор:

Slava Kot

В другом матче на Чемпионате мира в Катаре встретились сборные Англии и Ирана. Основатели футбола разгромили Иран забив на четыре мяча больше соперника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky S ports .

Англия нанесла серьезный удар Ирану

Футболист сборной Англии Уилфрид Заха. Фото: из открытых источников

Английская сборная успешно стартовала на Чемпионате мира в Катаре. Первый матч команды Саутгейта завершился со счетом 6:2.

Британцы вяло провели первую треть матча, но на 35 минуте отрыл счет в матче Джуд Беллингем. После этого англичане забили еще два гола за десять следующих минут.

Во втором тайме сборная Англии нарастила свое преимущество и отправила еще три мяча в сетку ворот иранцев. Национальная команда Ирана смогла ответить всего двумя голами. На 65-й минуте забил Тереми, который также реализовал пенальти на 12-й минуте второго тайма. Таким образом, общий счет 6:2 в пользу англичан.

Голы за сборную Англии забивали:

  • Беллингем – 35 минута
  • Сака — 43, 62
  • Стерлинг — 45 1
  • Рошфорд – 71
  • Грилиш – 90

Голы за сборную Ирана забивали:

  • Тареми – 65, 90 12 (с пенальти)

В другом матче сегодняшнего дня сборная Нидерландов победила Сенегал со счетом 0:2, несмотря на то, что африканцы нанесли больше ударов по воротам Нопперта.

Напомним, что в первом матче-открытии ЧМ-2022 сборная Эквадора победила хозяев турнира Катар со счетом 0:1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о радикальном решении датчан перед Чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

Также "Комментарии" писали о дерзком заявлении Инфантино, который предлагает прекратить военные действия между Украиной и Россией.



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Источник: https://www.skysports.com/football/england-vs-iran/462961
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