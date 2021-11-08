Андрей Шевченко все-таки трудоустроился в Италии

Частично сбылась мечта бывшего тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко – он вернулся в Италию и сможет там попробовать себя в качестве клубного тренера. Но тренировать Шевченко будет не родной для себя "Милан", а самый старый футбольный клуб Италии — "Дженоа". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает спортивный портал "Sport.ua".

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

Шестого ноября ФК "Дженоа" официально остался без главного тренера. Давиде Баллардини оставил свой пост. Баллардини перестал быть главным коучем из-за неудовлетворительных результатов аутсайдера серии А. "Дженоа" никак не удается уже довольно продолжительное время подняться со дна турнирной таблицы. И вот теперь такая непростая задача стоит перед Андреем Шевченко.

"Дженоа" и дня не был без главного тренера. 6 ноября свой пост покинул Баллардини, а уже 7 ноября стало известно, что на его место пришел Шевченко. Работы у украинца действительно много и задачи весьма непростые, ведь после 12 туров в серии А у "грифонов" всего одна победа. Чтобы понимать, как обстоят дела в новой команде "Шевы", нужно прибегнуть к сравнению. Так у худшего футбольного клуба серии А "Кальяри" только одна победа, как и "Дженоа". Но есть и хорошие новости. Несмотря на позицию аутсайдера у "Дженоа" неплохо обстоят дела с разбиваемостью. У "грифонов" 17 забитых мячей. Этот показатель лучше, чем у "Ювентуса" и "Фиорентины", которые выше в турнирной таблице.

Владелец клуба, компания 777 Partners, приветствует Андрея Шевченко в рядах своей команды и желает плодотворной работы на посту тренера.

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