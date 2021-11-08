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Андрей Шевченко все-таки трудоустроился в Италии

Шевченко будет тренировать аутсайдера серии А

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Частично сбылась мечта бывшего тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко – он вернулся в Италию и сможет там попробовать себя в качестве клубного тренера. Но тренировать Шевченко будет не родной для себя "Милан", а самый старый футбольный клуб Италии — "Дженоа". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает спортивный портал "Sport.ua".

Андрей Шевченко все-таки трудоустроился в Италии

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

Шестого ноября ФК "Дженоа" официально остался без главного тренера. Давиде Баллардини оставил свой пост. Баллардини перестал быть главным коучем из-за неудовлетворительных результатов аутсайдера серии А. "Дженоа" никак не удается уже довольно продолжительное время подняться со дна турнирной таблицы. И вот теперь такая непростая задача стоит перед Андреем Шевченко. 

"Дженоа" и дня не был без главного тренера. 6 ноября свой пост покинул Баллардини, а уже 7 ноября стало известно, что на его место пришел Шевченко. Работы у украинца действительно много и задачи весьма непростые, ведь после 12 туров в серии А у "грифонов" всего одна победа. Чтобы понимать, как обстоят дела в новой команде "Шевы", нужно прибегнуть к сравнению. Так у худшего футбольного клуба серии А "Кальяри" только одна победа, как и "Дженоа". Но есть и хорошие новости. Несмотря на позицию аутсайдера у "Дженоа" неплохо обстоят дела с разбиваемостью. У "грифонов" 17 забитых мячей. Этот показатель лучше, чем у "Ювентуса" и "Фиорентины", которые выше в турнирной таблице.

Владелец клуба, компания 777 Partners, приветствует Андрея Шевченко в рядах своей команды и желает плодотворной работы на посту тренера.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шевченко рассказал от кого ждет предложений по тренерской работе.



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Источник: https://sport.ua/news/561185-dzhenoa-slavnaya-istoriya-posledniy-klub-kaladze-amerikanskie-sobstvenniki
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