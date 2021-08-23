«Сейчас я свободен»: Шевченко рассказал от кого ждет предложений по тренерской работе

Экс-наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что пока что не имеет предложений по работе в качестве тренера, поэтому готов рассмотреть все варианты, которые будут поступать. Шевченко добавил, что готов поработать не только с футбольными клубами, но и со сборными. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует Sport.ua, цитируя слова Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко. Фото: liga.net

Бывший тренер "сине-желтых" рассказал, что он бы хотел попробовать свои силы в каком-то новом футбольном проекте. При этом он ждет предложений не только от футбольных клубов, но и от сборных. Шевченко дал понять, что, если он ушел с поста главного тренера сборной Украины, то это не означает, что он больше не хочет тренировать сборные.

"Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных", – отметил Шевченко.

Андрей Шевченко также отметил, что доработал на посту главного тренера сборной Украины честно и пока тренировал сборную не занимался поиском себе нового места работал, не рассматривал другие варианты.

Отметим, Шевченко сообщил о том, что принял для себя решение прекратить тренировать главную команду Украины 31 июля. Позже эту информацию подтвердили УАФ. По инсайдерской информации, причиной для того, чтобы прекратить сотрудничество с УАФ стали финансовые аппетиты Шевченко, который просил 3 млн евро в год за свою работу.

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