logo
Русский Українська

BTC/USD

50302.56

ETH/USD

3341.60

LTC/USD

189.82

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол «Сейчас я свободен»: Шевченко рассказал от кого ждет предложений по тренерской работе
commentss НОВОСТИ Все новости

«Сейчас я свободен»: Шевченко рассказал от кого ждет предложений по тренерской работе

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что готов возглавить не только клубную команду, но и сборную

сегодня, 12:35
Автор:

Кравцев Сергей

Экс-наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что пока что не имеет предложений по работе в качестве тренера, поэтому готов рассмотреть все варианты, которые будут поступать. Шевченко добавил, что готов поработать не только с футбольными клубами, но и со сборными. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует Sport.ua, цитируя слова Андрея Шевченко.

«Сейчас я свободен»: Шевченко рассказал от кого ждет предложений по тренерской работе

Андрей Шевченко. Фото: liga.net

Бывший тренер "сине-желтых" рассказал, что он бы хотел попробовать свои силы в каком-то новом футбольном проекте. При этом он ждет предложений не только от футбольных клубов, но и от сборных. Шевченко дал понять, что, если он ушел с поста главного тренера сборной Украины, то это не означает, что он больше не хочет тренировать сборные.

"Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных", – отметил Шевченко.

Андрей Шевченко также отметил, что доработал на посту главного тренера сборной Украины честно и пока тренировал сборную не занимался поиском себе нового места работал, не рассматривал другие варианты. 

Отметим, Шевченко сообщил о том, что принял для себя решение прекратить тренировать главную команду Украины 31 июля. Позже эту информацию подтвердили УАФ. По инсайдерской информации, причиной для того, чтобы прекратить сотрудничество с УАФ стали финансовые аппетиты Шевченко, который просил 3 млн евро в год за свою работу.

Читайте также на портале "Комментарии" — игроки сборной Украины записали видеообращение к тренеру, который покинул свой пост. Вышел очень трогательный ролик, который пробивает до слез.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.ua/uk/news/550858-andrey-shevchenko-mogu-vozglavit-kak-klubnuyu-komandu-tak-i-sbornuyu?fbclid=IwAR2u48n9y28fIG9gJUmXDvUlwPq8flBh5ez4zlKZAOSRne2bnKsLfPL3bjM
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ