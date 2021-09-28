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Шевченко рассказал, в какой клуб он мечтает вернуться

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который ранее отыграл за итальянский "Милан" восемь лет, заявил, что имеет огромное желание вернуться в клуб

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что он продолжает жить мечтой – вернуться в итальянский "Милан", где прошли лучшие восемь лет в его жизни. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет Sportarena.com со ссылкой на Pianetamilan.it.

Шевченко рассказал, в какой клуб он мечтает вернуться

Андрей Шевченко Фото: football.ua

Андрей Шевченко признался, что он испытывает нехватку энергии, которую получал на футбольном поле, на которое выходил защищать цвета миланского клуба. Эта энергия передавалась от переполненных трибун, от поддержки болельщиков. Также есть тоска за подготовкой к ответственным и важным матчам в составе "красно-черных".

"У меня есть огромное желание вернуться в "Милан" и снова услышать эту музыку",– отметил Андрей Шевченко. 

Экс-бомбардир "Милана" рассказал, что его карьера в итальянском клубе была великолепной, потому что подарила незабываемые эмоции и впечатления, а также два фантастических финала Лиги Чемпионов.

Шевченко отметил, миланский клуб имеет величайшую историю, которую чувствуешь, когда находишься в команде, когда надеваешь красно-черную футболу и выходишь в ней на поле, многотысячная армия болельщиков приветствует тебя. Андрей Шевченко считает, что главные победы "Милана" еще впереди, ведь у клуба есть не только история, но и большой потенциал, чтобы достигать новых вершин.

Отметим, украинец суммарно отыграл за "россонери" восемь лет, забив 175 голов в 322 матчах. С августа 2021 года официально Андрей Шевченко безработный, рассматривает предложения от клубов, чтобы продолжить тренерскую карьеру, но с выбором пока еще не определился.

Портал "Комментарии" сообщал, что интерес к услугам Шевченко начали проявлять три клуба МЛС.


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Источник: https://sportarena.com/uk/footboll/uk-seriya-a/shevchenko-u-mene-ye-velichezne-bazhannya-povernutisya/
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