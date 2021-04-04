Известный украинский футболист завершил карьеру - чем он запомнился



















Известный украинский футболист Михаил Кополовец сообщил о завершении своей спортивной карьеры. Такую информацию рассказали в эфире телеканала "Футбол 1".

Спортивные новости: автор интернет-мема завершил футбольную карьеру. Фото: fcminaj.com

Решение о завершении футбольной карьеры окончательное. Его полузащитник принял после отставки Василия Кобина с поста главного тренера. Однако Михаил Кополовец решил передавать свои знания другим, поэтому вскоре спортсмен сосредоточится на работе спортивным директором "Миная".

За свою карьеру Михаил Кополовец запомнился не только умелой игрой, но и легендарной фразой, которая стала вирусным мемом и рассмешила многих украинцев.

Перед ответственным матчем футболист разнервничался и сказал журналисту, что команда перед каждой игрой ходит в церковь. Чтобы предоставить словам уверенности человек повторил это несколько раз.

"Мы в церковь ходим перед каждою игрой, перед каждою, перед каждою игрой ходим в церковь, перед каждою игрой ходим в церковь. Кому уже молиться, кому молиться? Перед каждою игрой наша команда ходит в церковь, перед каждою!", — так ответил журналисту Михаил Кополовец.

Вирусное видео распространилось сетью, а фраза "Перед каждою игрой" так запомнилась украинцам, что футбольные болельщики используют ее до сих пор.





Напомним, что трехкратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион Олимпийских игр по гребле на каноэ Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны Высшим судом Брисбан виновными в попытке ввоза в Австралию более 600 килограммов кокаина на сумму в 150 000 000 долларов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, что украинка впервые станет арбитром на мужском Чемпионате мира по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!