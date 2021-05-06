Олимпийские игры в Токио могут отменить: названа причина

Онлайн-петиция, призывающая Международный олимпийский комитет и правительство Японии отменить предстоящие Олимпийские игры в Токио, получила значительную поддержку менее чем за три месяца до начала игр. Об этом пишет Forbes.



Подписана петиция об отмене Олимпиады-2021. Фото: Getty Images

В заявлении о подписании петиции утверждается, что вполне вероятно, что Олимпийские игры вызывают опасение и страх у медицинских работников, зрителей и участников.

"Мы требуем отмены игр, чтобы защитить нашу жизнь и благополучие", – заявляют авторы петиции, утверждая, что ресурсы Японии должны быть направлены на борьбу граждан, пострадавших от пандемии, а не на спортивные соревнования.

Петиция была запущена во вторник Кэндзи Уцуномией, адвокатом, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Токио в качестве независимого кандидата. Уже к четвергу она собрала 163 тысяч подписей.

Отметим, что до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио осталось 78 дней.

Несмотря на то, что Япония справилась с пандемией гораздо лучше, чем большинство стран, с менее чем 625 тысячами подтвержденных случаев заболевания и 11 тысячами смертей по всей стране, согласно данным Джона Хопкинса, распространение новых штаммов вируса в прошлом месяце привело к тому, что правительство ввело в Токио и других густонаселенных префектурах жесткие карантинные ограничения с 25 апреля по 11 мая.

Организаторы публично заявили, что отмена Игр даже не рассматривалась. Тем не менее, опросы показывают, что большинство японцев выступают против того, чтобы они проходили по плану.

Ранее опрос, проведенный национальной телекомпанией NHK, показал, что примерно 80% японцев считают, что Олимпиаду следует отложить или вообще отменить. Опрос Kyodo News, опубликованный в середине апреля, показал, что 72% жителей Японии высказались за перенос или отмену Игр.

Кроме того, в четверг компания Pfizer объявила, что пожертвует дозы своей вакцины против COVID-19 спортсменам, участвующим в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

Ранее "Комментарии" писали, что участницей Олимпийских игр впервые за всю историю станет спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард.

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