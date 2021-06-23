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Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Данные обнадеживающие

сегодня, 14:47 comments1163
Автор:

Елизавета Черных

Ведущий аналитик компании Gracenote Саймон Глив на своей странице в Twitter оценил шансы третьих команд каждой из шести групп Евро-2020 выйти в 1/8 финала. Об этом сообщает профильное издание sport.ua.

Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020

Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020 - фото из открытых источников

По данным специалисты, вероятность выхода украинской сборной достаточно высокие — они оцениваются в 77%. Выше только у сборной Швейцарии, уже обеспечившей себе выход в плей-офф,  и у третьей команды группы F (там третьей может стать любая из команд квартета).

Аналитики оценили шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020 - фото 2

Напомним,  как Украина может "зацепиться" за место в плей-офф. После фантастической победы хорватов над Шотландией, как и в предыдущих прогнозах, существует несколько комбинаций для исхода матчей, которые будут благословением для отечественных футболистов. Наиболее реальными к осуществлению являются предсказания экспертов насчет результата поединков между сборными Швеции и Польши, и также Испании и Словакии. Самым оптимальным, по мнению специалистов, для Украины будет следующий расклад: испанская сборная одерживает победа над словацкой с любым счетом, но разницей в два мяча (либо вариантами 3:2, 2:1, 1:0). Однако такой ориентир сработает лишь при дополнении от другого матча — если Швеция сможет выстоять против польской команды.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской. По его словам, сборная Австрии в матче сыграла лучше




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Источник: https://sport.ua/news/543023-analitiki-otsenili-shansy-ukrainy-na-vyhod-v-pley-off-evro-2020
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