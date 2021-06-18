"А можно, я кое-что сделаю?": Ярмоленко отреагировал на бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola

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Ольга Чародий
Вингер украинской сборной Андрей Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola и Heineken. Об этом говорится в видео с пресс-конференции Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко (фото из открытых источников)
Таким образом Ярмоленко отреагировал на поступки трех футболистов Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли, которые отодвигали эти бутылки. После своего поступка 31-летний Ярмоленко рассмеялся, прежде чем вернуть бутылки в исходное положение.
Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля. Никаких столкновений с другими игроками у футболиста не было. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, вылетевший за пределы игрового поля.
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