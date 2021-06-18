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Главная Новости Спорт футбол "А можно, я кое-что сделаю?": Ярмоленко отреагировал на бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola
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"А можно, я кое-что сделаю?": Ярмоленко отреагировал на бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola

Футболист Ярмоленко отреагировал на поступки трех футболистов Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли

сегодня, 04:15
Автор:

Ольга Чародий








Вингер украинской сборной Андрей Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola и Heineken. Об этом говорится в видео с пресс-конференции Ярмоленко.

"А можно, я кое-что сделаю?": Ярмоленко отреагировал на бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola

Андрей Ярмоленко (фото из открытых источников)

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", — сказал он.

Таким образом Ярмоленко отреагировал на поступки трех футболистов Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли, которые отодвигали эти бутылки. После своего поступка 31-летний Ярмоленко рассмеялся, прежде чем вернуть бутылки в исходное положение.

Как сообщали ранее вскоре полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет операцию на сердце. Известно, что футболисту установят кардиовертер-дефибриллятор. Эриксен уже согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специалистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии. Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Отметим, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем.

Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля. Никаких столкновений с другими игроками у футболиста не было. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, вылетевший за пределы игрового поля.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KBFdNw3Lyko&feature=emb_title
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