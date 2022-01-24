В Тернополе решается судьба чемпиона Украины по боксу до 22-х лет

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Олег Терещенко
В понедельник, 24 января, в Тернополе стартовал чемпионат Украины по боксу — 2022 среди мужчин и женщин до 22 лет.
Чемпионат Украины по боксу - фото из ternopoliany.te
Как сообщает ternopoliany.te, лучшие боксеры Украины на несколько дней прибыли в Западный регион, чтобы сразиться за победу и возможность принять участие в Чемпионате Европы по боксу. Соревнуются спортсмены на двух рингах в ТРЦ "Подоляне". Для участия в чемпионате зарегистрировались 145 мужчин и 60 женщин.
Сегодня в первый день состоялась торжественная церемония открытия соревнований и первые поединки.
Финальные поединки Чемпионата Украины по боксу-2022 среди мужчин и женщин к 22 годам состоятся в воскресенье, 30 января.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, информационный портал вспоминал, что Александр Усик рассказал, почему не переехал в Соединенные Штаты Америки.
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