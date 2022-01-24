В Тернополе решается судьба чемпиона Украины по боксу до 22-х лет

В понедельник, 24 января, в Тернополе стартовал чемпионат Украины по боксу — 2022 среди мужчин и женщин до 22 лет.

Чемпионат Украины по боксу - фото из ternopoliany.te

Как сообщает ternopoliany.te, лучшие боксеры Украины на несколько дней прибыли в Западный регион, чтобы сразиться за победу и возможность принять участие в Чемпионате Европы по боксу. Соревнуются спортсмены на двух рингах в ТРЦ "Подоляне". Для участия в чемпионате зарегистрировались 145 мужчин и 60 женщин.

Сегодня в первый день состоялась торжественная церемония открытия соревнований и первые поединки.

"Чемпионат Украины по боксу-2022 среди мужчин и женщин до 22 лет является подготовкой к новому олимпийскому циклу. Это соревнования очень высокого уровня, которые популяризируют спорт в Тернопольской области, ведь к нам съехались представители всех областей Украины. Чемпионат продемонстрирует, насколько мы способны организовать такое масштабное действо.Это большой опыт для спортсменов, тренерского и судейского состава. Судят соревнования квалифицированные судьи национальной, международной категории.Победители получат возможность поехать на Чемпионат Европы по боксу, который состоится в марте-апреле этого года, если планам не помешает коронавирус", – рассказал глава Федерации бокса Тернопольской области Евгений Степанов.

Финальные поединки Чемпионата Украины по боксу-2022 среди мужчин и женщин к 22 годам состоятся в воскресенье, 30 января.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, информационный портал вспоминал, что Александр Усик рассказал, почему не переехал в Соединенные Штаты Америки.

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