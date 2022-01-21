Александр Усик рассказал, почему не переехал в США

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Козлова Альбіна
Профессиональный украинский боксер Александр Усик поделился деталями семейной жизни и детства. Об этом спортсмен рассказал в интервью известной телеведущей Маше Ефросининой.
Александр Усик, скрин с видео
Когда Александру предложили переехать в Соединенные штаты, страну возможностей для боксеров-новичков в профессиональном боксе, ему было 24 года. На тот момент у него был ребенок, дочь Елизавета, и любимая женщина Екатерина.
Однако он добавил, что сейчас не жалеет о том, что не перебрался в США и доволен своей карьерой. Александр рассказал, что ему говорили о том, что если бы он и Ломаченко родились в Британии, Мексике или Штатах, то были бы очень богатыми.
Дело в том, что аудитория спортивных фанатов в Украине не так платежеспособна, как за рубежом. Украинцы не готовы платить за просмотр трансляции поединков. А именно прибыль от таких просмотров составляет львиную долю гонораров известных боксеров. В итоге спортсмен добавил, что очень рад быть украинцем и родиться в этой стране.
Отметим, что Усик получил звание чемпиона мира по тяжелому весу, олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и многократного чемпиона Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, на каком месте в рейтинге самых богатых боксеров мира оказался Владимир Кличко и сколько денег заработал за спортивную карьеру. Издание Manchester Evening News опубликовало рейтинг боксеров из разных стран мира, имеющих самое большее состояние.
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