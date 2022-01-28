В мировом боксе произошло ужасное событие: к этому стал причастным боксер из Каховки

В пятницу, 28 января, скончался бывший боксер и интерконтинентальный чемпион, каховчанин Владимир Вирчис. Как сообщает suspilne.media, к моменту смерти бывшему боксеру было 48 лет.

Владимир Вирчис - фото из Getty Images

Полиция Киева и Владимира нашли повешенным возле дома. По данному факту следственным отделом было начато уголовное производство по статье умышленного убийства с отметкой "самоубийство".

Карьера спортсмена в профессиональном боксе длилась десять лет. Первое сражение украинский боксер провел еще в 1999 году. Каховчанин выступал в тяжелом весе, где провел 28 боев, одержав 26 побед (21 – нокаутом).

Свою спортивную карьеру Вирчис закончил в октябре 2009-го – победой над латышом Эдгарсом Калнарсом. А перед этим украинский боксер сражался за право стать претендентом на пояс WBC, которым владел Владимир Кличко, однако уступил кубинцу Хуану Карлосу Гомесу решение судей.

Также, кроме кубинца, Вирчис потерпел поражение в бою в 2006 году против узбекистанца Руслана Чагаева — бывшего чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA (решением судей).

Все достижения Владимира Вирчиса.

2-разовый Интерконтинентальный чемпион: в 2003-2004 годах Вирчис владел поясом IBF, а в 2005-2006 годах – WBO.

В 2007 году Вирчис стал чемпионом Европы благодаря победе в бою над итальянцем Паоло Видоцом.

Как сообщал информационный портал "Комментарии", бывший тренер Владимира Кличко раскрыл секрет успеха Александра Усика в ринге. Кроме того, экс-чемпион мира по боксу рассказал , почему он согласился на бой с Усиком. Также "Комментарии" рассказывали о том, что украинец попал в рейтинг самых богатых боксеров мира.

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