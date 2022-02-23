logo

BTC/USD

37643.41

ETH/USD

2630.86

LTC/USD

108.08

USD/UAH

30.15

EUR/UAH

34.12

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс В Федерации бокса Украины сменился руководитель: за него проголосовало большинство региональных федераций
commentss НОВОСТИ Все новости

В Федерации бокса Украины сменился руководитель: за него проголосовало большинство региональных федераций

До этого он с 2009 года председательствовал в городской организации ФБУ в Киеве

сегодня, 20:30
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 22 февраля, в Министерстве молодежи и спорта Украины прошла внеочередная отчетно избирательная конференция Федерации бокса Украины. Как сообщает Чемпион, она была созвана инициативной группой "Украинский бокс. Перезагрузка".

В Федерации бокса Украины сменился руководитель: за него проголосовало большинство региональных федераций

Кирилл Шевченко - фото из klitschko-brothers.com

Причиной такого собрания стало непризнание большинством региональных федераций выборов (состоявшихся 17 декабря прошлого года) главы ФБУ Владимира Продивуса. Новым президентом Федерации бокса Украины был избран глава Федерации бокса города Киева Кирилл Шевченко. За него проголосовали представители 17 региональных федераций.

Вице-президентами Федерации бокса Украины были избраны Дмитрий Шенцев, Владислав Биндер и Халид Мусаев.

Отметим, что легендарный мировой боксер Владимир Кличко в свое время заявлял о полной поддержке в выборах президента ФБУ Кирилла Шевченко (с 2009 года возглавляет Киевскую городскую организацию Федерации бокса Украины).

По мнению Кличко, Шевченко проявил себя как лидер, а также внес весомый вклад в развитие федерации не только на региональном, но и на всеукраинском уровне.

Следует напомнить, что в соответствии с регламентом, чтобы конференция была признана легитимной, а выборы состоялись – должен быть собран кворум – представители минимум 17 федераций (в ФБУ входят 24 областных федерации и федерация города Киева).

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал, что в Федерации бокса Украины назревал скандал относительно выборов нового президента. 12 региональных представителей не соглашались с результатами избрания. Кроме того, портал уже сообщал о чемпионе мира по версии WBC Тайсона Фьюри, который может не драться. Как следствие, сражение с Усиком остается под вопросом.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://champion.com.ua/boxing/2022/02/23/896484/shevchenko-stav-novym-prezydentom-federatsiyi-boksu-ukrayiny
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!