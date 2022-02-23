В Федерации бокса Украины сменился руководитель: за него проголосовало большинство региональных федераций

Во вторник, 22 февраля, в Министерстве молодежи и спорта Украины прошла внеочередная отчетно избирательная конференция Федерации бокса Украины. Как сообщает Чемпион, она была созвана инициативной группой "Украинский бокс. Перезагрузка".

Кирилл Шевченко - фото из klitschko-brothers.com

Причиной такого собрания стало непризнание большинством региональных федераций выборов (состоявшихся 17 декабря прошлого года) главы ФБУ Владимира Продивуса. Новым президентом Федерации бокса Украины был избран глава Федерации бокса города Киева Кирилл Шевченко. За него проголосовали представители 17 региональных федераций.

Вице-президентами Федерации бокса Украины были избраны Дмитрий Шенцев, Владислав Биндер и Халид Мусаев.

Отметим, что легендарный мировой боксер Владимир Кличко в свое время заявлял о полной поддержке в выборах президента ФБУ Кирилла Шевченко (с 2009 года возглавляет Киевскую городскую организацию Федерации бокса Украины).

По мнению Кличко, Шевченко проявил себя как лидер, а также внес весомый вклад в развитие федерации не только на региональном, но и на всеукраинском уровне.

Следует напомнить, что в соответствии с регламентом, чтобы конференция была признана легитимной, а выборы состоялись – должен быть собран кворум – представители минимум 17 федераций (в ФБУ входят 24 областных федерации и федерация города Киева).

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал, что в Федерации бокса Украины назревал скандал относительно выборов нового президента. 12 региональных представителей не соглашались с результатами избрания. Кроме того, портал уже сообщал о чемпионе мира по версии WBC Тайсона Фьюри, который может не драться. Как следствие, сражение с Усиком остается под вопросом.

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