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В Федерации бокса Украины назревает скандал: 12 региональных представителей не согласны с выборами

В ФБУ возможны перевыборы

22 декабря 2021, 20:40
Автор:

Олег Терещенко
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В среду, 22 декабря, в Киеве состоялась специальная пресс-конференция представителей 12 региональных федераций бокса. По сообщению klitschko-brothers.com, участники собрания заявили о том, что они не признают итоги отчетно-выборной конференции Федерации бокса Украины и требуют перевыборов его руководителя.

В Федерации бокса Украины назревает скандал: 12 региональных представителей не согласны с выборами

Участники пресс-конференции в Киеве - фото с klitschko-brothers.com

По словам участников мероприятия, отчетно-выборная конференция ФБУ прошла в отсутствие кворума. 

Стоит отметить, что совсем недавно, 17 декабря, на отчетно-выборной Конференции Федерации бокса президентом ФБУ был переизбран Владимир Продивус. Согласно регламенту, чтобы Конференция была признана легитимной, а выборы состоялись должен быть собран кворум – представители минимум 17 федераций (в ФБУ входят 24 областные федерации и федерация города Киева).

В свою очередь, руководители Киевской областной, Киевской городской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской и Донецкой областей представители их организаций в отчетно-выборной конференции ФБУ участия не принимали, а значит кворума не было.

По словам организаторов пресс-конфенции, единственным выходом из сложившейся ситуации, они видят проведение новой отчетно-выборной конференции Федерации бокса Украины, президента и руководящих органов организации. В противном случае, они готовы обращаться как в Министерство молодежи и спорта Украины, так и в спортивно-арбитражный суд в Лозанне.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Ломаченко отстранили от бокса. Кроме этого, один из самых титулованных волейбольных клубов в истории Украины может прекратить свое существование.



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Источник: https://klitschko-brothers.com/novosti/12-regionalnyh-federaczij-trebuyut-perevyborov-prezidenta-federaczii-boksa-ukrainy.html
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