Один из самых титулованных волейбольных клубов в истории Украины может прекратить свое существование

Женская волейбольная команда Химик из Южного может прекратить свое существование. Как сообщает suspilne.media, клуб в своей истории завоевал 20 трофеев, причем девять раз подряд (с 2010 по 2019 годы) побеждал в чемпионате Украины.

Чемпионство "Химика" - фото с открытых источников

Гегемонию "Химика" в минувшем сезоне прервали победившие своих визави из Южного волейболистки из "Прометея" в финальной серии 3:0. В настоящее время Химик продолжает идти на втором месте в чемпионате.

По словам главного тренера команды Евгения Николаева, дела в клубе не очень хорошие. И даже возможно "Химик" может прекратить свое существование.

В чем дело?

Николаев утверждает, что сейчас существуют перед командой долги по зарплате, и они составляют уже три месяца.

Дело в том, что "Одесский припортовый завод", долгое время оказывавший финансовую поддержку клубу на данный момент испытывает экономические трудности. Руководство предприятия не отказывается от "Химика", но, тем не менее, не выплачивает зарплату волейболисткам и тренерскому штабу.

Николаев указывает на то, что задолженность достаточно критична и из-за этого самый титулованный женский волейбольный клуб может исчезнуть со спортивной карты.

"Ситуация подходит к тому, что если все так и продолжится, то с января можно закрывать этот проект, работавший 25 лет в Южном", – прокомментировал главный тренер "Химика".

Следует отметить, что "Химик" был основан в 2001 году. Через год ее возглавил Евгений Николаев, вернувшийся в команду в сезоне 2018/19.

Первый трофей женская команда "Химика" завоевала в 2010 году, став чемпионом Украины.

Лучший результат "Химика" в еврокубках – полуфинал Кубка вызова в сезоне 2014/15.

Кроме волейбольного "Химика", в Южном существует также мужская баскетбольная команда, выступающая в Суперлиге.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в матче 1/32 финала Кубка Франции произошло несчастье : поединок между командами был остановлен.





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