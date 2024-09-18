Усик прокомментировал свое задержание в Польше

Известный украинский боксер, "супертяжеловес" Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его задержали, произошло недоразумение и поблагодарил украинских дипломатов за то, что оперативно включились в работу и за поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом Усик сообщил у себя в Instagram.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", – отметил украинский спортсмен.

Отметим, вчера появилась информация о том, что украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту города Краков. О задержании спортсмена сообщил первый заместитель председателя комитета ВРУ по молодежи и спорту Жан Беленюк.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — написал Жан Беленюк.

Народный депутат также опубликовал видео задержания Александра Усика в польском аэропорту.

Позже Жан Беленюк сообщил, что в ближайшее время боксер должен быть отпущен, после чего он расскажет о причинах задержания.

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночью ", – добавил нардеп.

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