Усик прокомментировал свое задержание в Польше

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Кравцев Сергей
Известный украинский боксер, "супертяжеловес" Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его задержали, произошло недоразумение и поблагодарил украинских дипломатов за то, что оперативно включились в работу и за поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом Усик сообщил у себя в Instagram.
Александр Усик. Фото: из открытых источников
Отметим, вчера появилась информация о том, что украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту города Краков. О задержании спортсмена сообщил первый заместитель председателя комитета ВРУ по молодежи и спорту Жан Беленюк.
Народный депутат также опубликовал видео задержания Александра Усика в польском аэропорту.
Позже Жан Беленюк сообщил, что в ближайшее время боксер должен быть отпущен, после чего он расскажет о причинах задержания.
Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Усик отреагировал на негативные прогнозы от команды Фьюри и заявил, что это дает ему мотивацию быть сильнее в матче реванша против Тайсона Фьюри.
Александр Усик в интервью Ready to Fight прокомментировал негативные для него прогнозы на реванш с Тайсоном Фьюри, которые озвучила команда британского боксера, министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх и другие.
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