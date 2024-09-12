Усик отреагировал на негативные прогнозы по бою против Фьюри

Украинский непобедимый боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на негативные прогнозы от команды Фьюри и заявил, что это дает ему мотивацию быть сильнее в матче реванша против Тайсона Фьюри.



Александр Усик. Фото из открытых источников

Александр Усик в интервью Ready to Fight прокомментировал негативные для него прогнозы на реванш с Тайсоном Фьюри, которые озвучила команда британского боксера, министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх и другие.

"Я хочу сказать всем этим людям – я вам очень благодарен за эту мотивацию, очень благодарен, что вы поддерживаете своего спортсмена. Очень благодарен, что благодаря тому, что вы делаете – я становлюсь сильнее. Спасибо вам большое", — сказал Усик.

Напомним, что нынешний руководитель развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Аш-Шейх записал совместное видео с Тайсоном Фьюри, в котором обратился к украинскому боксеру. Саудовец назвал Фьюри чемпионом и подверг критике Усика, который снимается в фильме вместо того, чтобы готовиться к новому поединку. Тайсон Фьюри заявил, что в декабре на ринге будет большое шоу, где он нокаутирует Усика.

Также поражение Усику прогнозирует бывший абсолютный чемпион мира в тяжелейшем дивизионе британец Леннокс Льюис. По его словам, Фьюри сделает выводы и вернется на ринг сильнее. Другой британский боксер Дерек Чисора считает, что Усик снова победит Фьюри. По словам Чисоры, Фьюри потерял связь с тренером, что было заметно по первому бою, когда между ними была паника.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых шансах на победу в бою-реванше между Усиком и Фьюри.

Также "Комментарии" писали, что Усик возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских спортсменов в 2024 году. Сколько заработал боксер.