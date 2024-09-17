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Усика арестовали в Польше: первые подробности (ВИДЕО)

Украинского боксера задержали польские правоохранители

17 сентября 2024, 23:58
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Марьян Ощановский

Известный украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту города Краков.

Усика арестовали в Польше: первые подробности (ВИДЕО)

Усика арестовали в Кракове. Фото из открытых источников

О задержании спортсмена сообщил первый заместитель председателя комитета ВРУ по молодежи и спорту Жан Беленюк.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — написал Жан Беленюк.

Народный депутат также опубликовал видео задержания Александра Усика в польском аэропорту.

Позже Жан Беленюк сообщил, что в ближайшее время боксер должен быть отпущен, после чего он расскажет о причинах задержания.

" Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночью ", – добавил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.



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Источник: https://t.me/zhanbeleniuk/478
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