Известный украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту города Краков.

Усика арестовали в Кракове. Фото из открытых источников

О задержании спортсмена сообщил первый заместитель председателя комитета ВРУ по молодежи и спорту Жан Беленюк.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — написал Жан Беленюк.

Народный депутат также опубликовал видео задержания Александра Усика в польском аэропорту.

Позже Жан Беленюк сообщил, что в ближайшее время боксер должен быть отпущен, после чего он расскажет о причинах задержания.

" Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночью ", – добавил нардеп.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.