Усик предложил Фьюри приехать в Украину: что ответил британский боксер

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Slava Kot
По словам британского боксера Тайсона Фьюри, Александр Усик пригласил его навестить Украину после проведения боксерского поединка между ними. Фьюри отклонил предложение Усика отметив, что отказывается "по очевидным причинам".
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников
Во время интервью на iFL TV Тайсон Фьюри рассказал, что пообщался с Александром Усиком через интернет и согласовал детали поединка.
По словам британского боксера, Александр Усик приедет в Британию летом следующего года с семьей. Кроме того, в разговоре Фьюри получил предложение посетить Украину.
Напомним, что Тайсон Фьюри владеет поясом WBC в сверхтяжелом весе. В то время как Александр Усик является чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Боксеры в прошлом году пытались договориться об объединительном поединке, однако не пришли к согласию по финансовым вопросам. Теперь известно, что боксеры подписали контракт на сражение. Вероятно, боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона по боксу между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в конце 2023 года, или в начале 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что промоутер озвучил гонорар Фьюри за бой с Усиком.
Также "Комментарии" писали о Тайсоне Фьюри, который резко высказался об Усике, заявив, что ему не интересно драться с таким боксером.
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