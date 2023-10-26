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Усик предложил Фьюри приехать в Украину: что ответил британский боксер

Александр Усик пригласил в Украину своего будущего соперника по боксу Тайсона Фьюри.

26 октября 2023, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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По словам британского боксера Тайсона Фьюри, Александр Усик пригласил его навестить Украину после проведения боксерского поединка между ними. Фьюри отклонил предложение Усика отметив, что отказывается "по очевидным причинам".

Усик предложил Фьюри приехать в Украину: что ответил британский боксер

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

Во время интервью на iFL TV Тайсон Фьюри рассказал, что пообщался с Александром Усиком через интернет и согласовал детали поединка.


"Я разговаривал с Усиком по FaceTime. Мы договорились о бое, вот и все. Я даже пригласил его в залив Моркем после того, как я его побью", — сказал Фьюри.

По словам британского боксера, Александр Усик приедет в Британию летом следующего года с семьей. Кроме того, в разговоре Фьюри получил предложение посетить Украину.

"Я сказал: "Ты можешь приехать со своей семьей, сделай себе отпуск после боя". Он даже пригласил меня в Украину, но я отказался по очевидным причинам", — рассказал Тайсон Фьюри, однако не уточнил причины.

Напомним, что Тайсон Фьюри владеет поясом WBC в сверхтяжелом весе. В то время как Александр Усик является чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. Боксеры в прошлом году пытались договориться об объединительном поединке, однако не пришли к согласию по финансовым вопросам. Теперь известно, что боксеры подписали контракт на сражение. Вероятно, боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона по боксу между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в конце 2023 года, или в начале 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что промоутер озвучил гонорар Фьюри за бой с Усиком.

Также "Комментарии" писали о Тайсоне Фьюри, который резко высказался об Усике, заявив, что ему не интересно драться с таким боксером.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qQEvCZlQgpo&ab_channel=iFLTV
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