The Ring обновил рейтинг лучших боксеров: на каком месте Усик

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу, в котором украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри. После поединка The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира.



Александр Усик был признан лучшим боксером мира. Фото из открытых источников

Новым лидером рейтинга лучших боксеров мира издание The Ring назвало украинского боксера Александра Усика, одержавшего победу над Тайсоном Фьюри и получившего звание абсолютного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе впервые за последние 25 лет.

После победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик имеет 22 победы в 22 боях, из которых 14 закончились нокаутом. Усик сместил японца Наоя Иноуэ на второе место, который недавно защитил титул абсолютного чемпиона во втором самом легком весе в бою с мексиканцем Луисом Нери. У Наоя Иноуэ 27 побед в 27 боях, из которых 24 закончились нокаутом.

Тройку лидеров замыкает американец Теренс Кроуфорд, имеющий 40 поединков без поражений, из которых 31 закончил досрочно. В августе Кроуфорд должен провести бой против Исраила Мадримова из Узбекистана.

Отметим, что рейтинг The Ring определяет лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик после поединка с Тайсоном Фьюри попал в больницу. Украинскому боксеру наложили четыре шва, а также сделали МРТ челюсти.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых звезд бокса на победу Александра Усика. Они назвали украинского боксера одним из лучших в мире и указали на ошибку, которую совершил Тайсон Фьюри.