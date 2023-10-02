Промоутер озвучил гонорар Фьюри за бой с Усиком

Британский промоутер Эдди Хирн раскрыл некоторые финансовые детали контракта между Усиком и Фьюри. В частности, Хирн назвал сумму, которую получит Тайсон Фьюри.



Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото из открытых источников

Во время интервью для iFL TV Эдди Хирн заявил, что невероятно счастлив из-за предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона, который стал возможен после подписания контракта между боксерами. Кроме того, Хирн заявил, что Тайсон Фьюри получит около 70-80 млн долларов за бой с Усиком.

"Тайсон Фьюри заработает более 100 миллионов долларов за бои с Нганну и Усиком. 30 миллионов и 70 миллионов или 30 и 80, примерно так", — сказал Эдди Хирн.

Британский промоутер также рассказал, что в контракте есть пункт реванша, не зависимо от того, как закончится боксерский поединок с участием Усика и Фьюри. Таким образом, Хирн указывает, что конечный гонорар за бои между боксерами будет еще выше.

Напомним, что 29 сентября Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за четыре пояса разных версий, тремя владеет украинец, а одним британский боксер. Точная дата проведения боя пока неизвестна, однако указывается, что поединок состоится в конце этого года, или в январе 2024. Боксеры уже пытались организовать бой в начале 2023 года, однако тогда Фьюри вышел из переговоров, сказав, что ему мало денег за такой поединок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фьюри резко высказался в сторону Усика. Британский боксер заявил, что ему не интересно сражаться за звание абсолютного чемпиона из-за малых денег за бой.

Также "Комментарии" писали, что в украинский боксер Александр Усик одолел британского тяжеловеса Дюбуа в 9 раунде нокаутом и поблагодарил ВСУ за защиту Украины.