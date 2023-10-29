Нганну чуть не создал сенсацию в бою с Фьюри: обзор самого громкого поединка года

Недавно завершилось одно из самых громких событий в спорте этого года. Бой между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри оказался гораздо более конкурентным, чем все могли себе представить. "Комментарии" разобрали основные моменты поединка.



Нганну отправляет Фьюри в нокдаун. Фото с телеграмм-канала Boxing Ukraine

Фьюри в нокдауне



Первые два раунда Фьюри спокойно расстреливал камерунца джебом на дистанции и заметно преобладал в скорости. Однако в третьем раунде в одном из разменов Нганну выбросил мощный левый боковой, после которого "Цыганский король" оказался в нокдауне. Весь третий и четвертый раунд Фрэнсис владел инициативой в бою. Однако Фьюри, восстановившись, снова начал использовать свою скорость и работу ног и забрал 5 и 6 раунда. В седьмом камерунский "Хищник" снова перехватил инициативу, раунд остался за ним. Три последних раунда прошли более спокойно, в основном с преимуществом Тайсона в чистых попаданиях.



Бой прошел все десять раундов. В итоге Тайсон Фьюри победил раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри и 95-94 Фьюри). Несмотря на то, что многие не давали шансов Фрэнсису Нганну, он сумел отправить непобедимого британца в нокдаун и выиграть бой на записке одного из судей.



Читайте также, что непобедимый чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию в город Эр-Рияд, чтобы быть в ринг сайде поединка между Фьюри и Нганну. Украинец поделился впечатлениями от предстоящего поединка за "абсолюту" между ним и "Цыганским королем".



"Комментарии" также писали, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен точно состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.

