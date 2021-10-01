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Кличко оценил шансы Джошуа вновь вернуть себе чемпионские пояса

Самые зрелищные победы британца ещё могут быть впереди, уверен Кличко

сегодня, 18:55
Автор:

Кравцев Сергей

Британец Энтони Джошуа ещё не потерял свой шанс снова стать обладателем самых престижных поясов в супертяжелом весе, которые потерял в бою против украинца Александра Усика. Самые зрелищные победы британца ещё могут быть впереди. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "Sky Sports" высказал украинский чемпион Владимир Кличко.

Кличко оценил шансы Джошуа вновь вернуть себе чемпионские пояса

Владимир Кличко Фото: biz.liga.net

При этом украинский боксер выписал порцию комплиментов своему соотечественнику Александру Усику, отметив, что тот уже вошёл в историю бокса. По словам Владимира Кличко, Александр Усик сейчас пишет новую историю, причём писать он начал ее с 2012 года, когда стал олимпийским чемпионом, а затем, выиграв все пояса в тяжёлом весе и вот теперь отобрав все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

При этом Владимир Кличко отметил, что это не означает, что на карьере Энтони Джошуа можно ставить крест. У британского спортсмена ещё есть и время, и возможности. Возраст позволяет. Нужно просто сделать правильный анализ, провести работу над ошибками, оставив позади трудности и плохие мысли.

Отметим, что Энтони Джошуа потерял все свои чемпионские пояса, проиграв по очкам Александру Усику 25 сентября в столице Великобритании. Проиграл Джошуа по решению всех судей единогласно. Это уже второе поражение в карьере Джошуа.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Этони Джошуа попытался задеть украинского чемпиона Александра Усика: "Все, что умеешь – жонглировать".

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – украинский чемпион Александр Усик похвастался дорогим подарком, отметив, что он теперь для него очень ценен.




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Источник: https://twitter.com/SkySportsBoxing/status/1443630470835544094
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