logo
Русский Українська

BTC/USD

42370.26

ETH/USD

2941.40

LTC/USD

154.72

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт бокс Джошуа попытался задеть украинского чемпиона Усика: «Все, что умеешь – жонглировать»
commentss НОВОСТИ Все новости

Джошуа попытался задеть украинского чемпиона Усика: «Все, что умеешь – жонглировать»

Джошуа решил подколоть Усика, заявив, что у того хорошо получается лишь жонглировать

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей

В преддверии важного поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком британский боксер решил потроллить украинца тем, что тот способен только на то, чтобы жонглировать хорошо мячами. Соответствующее видео и комментарий к нему спортсмен выложил у себя в Instagram. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Sport.ua".

Джошуа попытался задеть украинского чемпиона Усика: «Все, что умеешь – жонглировать»

Джошуа и Усик Фото: prosports.kz

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) "залил" в сеть видео со своей тренировки. На видео видно, как британец жонглирует большими мячами. Своим комментарием под видео боксер решил подколоть своего соперника Александра Усика (18-0, 13 КО), который уже не единожды выкладывал у себя на странице в соцсети ролики. На видео Александр демонстрировал свои навыки жонглера.

"Все, что ты умеешь – это жонглировать", — подписал ролик Джошуа.

Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком должен состояться 25-го сентября в Лондоне.

Отметим, ранее украинский боксер также высказался о предстоящем бое и своем сопернике. Правда украинец был более сдержан в комментариях. Он отметил, что у него сейчас нет причин для грусти, поэтому он в чудесном настроении. Александр Усик отметил, что его ничего не беспокоит, а более серьезно настраиваться на бой против британца он намерен уже в субботу. Боксер отметил, что очень счастлив от того, что удалось договориться о поединке с Джошуа. Также украинец добавил, что его не смущают габариты британца, потому что для такого вида спорта, как бокс это нормально, когда один спортсмен выше, а другой ниже ростом.

Читайте также на портале "Комментарии" – украинский чемпион Усик похвастался дорогим подарком.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ