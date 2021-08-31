Украинский чемпион Усик похвастался дорогим подарком

Теперь в коллекции украинского боксера Александра Усика есть картина с его изображением. Презент сделали тяжеловесу его друзья. Как информирует издание "Комментарии", Усик выложил фото в stories на своей странице в Instagram.

Александр Усик Фото: Instagram Усика

Без преувеличения можно сказать, что в конце сентября Александру Усику предстоит провести один из самых важных боев в своей карьере. 25 сентября на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур Арена" украинец должен сразиться с Энтони Джошуа. Активно подготавливаясь к бою Усик похвастался подаренной картиной, порадовав очередным снимком, который выложил для многочисленной армии поклонников в соцсети. Полотно нарисовано с фото поединка Александра Усика против Тони Беллью.

Усик отправил Белью в нокаут в ноябре 2018-го, добыв зрелищную победу и сделав еще один шаг для большой славы в супертяжелом весе. Тогда украинский спортсмен отстоял на боксерском ринге звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

"Подарок от друзей", — подписал фото Усик.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы не очень хотят жить на улице, переименованной в честь украинского боксера Александра Усика, второго президента Украины Леонида Кучмы или известной исполнительницы Верки Сердючки (Андрея Данилко).

Также читайте на "Комментариях" — известный украинский боксер Александр Усик сделал фото на железнодорожном пути и получил порцию троллинга от "Укрзализныци". Боец просто забыл важное правило безопасности. Дело в том, что боксер нарушил правила безопасности, присев на рельсы, поэтому оказался под ударом критики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!