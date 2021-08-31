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Главная Новости Спорт бокс Украинский чемпион Усик похвастался дорогим подарком
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Украинский чемпион Усик похвастался дорогим подарком

Украинскому боксеру подарили картину с его изображением

сегодня, 08:55
Автор:

Кравцев Сергей

Теперь в коллекции украинского боксера Александра Усика есть картина с его изображением. Презент сделали тяжеловесу его друзья. Как информирует издание "Комментарии", Усик выложил фото в stories на своей странице в Instagram.

Украинский чемпион Усик похвастался дорогим подарком

Александр Усик Фото: Instagram Усика

Без преувеличения можно сказать, что в конце сентября Александру Усику предстоит провести один из самых важных боев в своей карьере. 25 сентября на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур Арена" украинец должен сразиться с Энтони Джошуа. Активно подготавливаясь к бою Усик похвастался подаренной картиной, порадовав очередным снимком, который выложил для многочисленной армии поклонников в соцсети. Полотно нарисовано с фото поединка Александра Усика против Тони Беллью.

Усик отправил Белью в нокаут в ноябре 2018-го, добыв зрелищную победу и сделав еще один шаг для большой славы в супертяжелом весе. Тогда украинский спортсмен отстоял на боксерском ринге звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

"Подарок от друзей", — подписал фото Усик.

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Источник: https://www.instagram.com/usykaa/
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