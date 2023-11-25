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Известно, где и когда Ломаченко может провести свой следующий бой

Ломаченко проиграл последний бой Дэвину Хейни за титул абсолютного чемпиона

сегодня, 13:23
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Куров Артем
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Ведутся активные переговоры по организации поединка между Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) и Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) за титул IBF в легком весе. Об этом сообщает портал The Australian, передают "Комментарии".

Известно, где и когда Ломаченко может провести свой следующий бой

Ломаченко на ринге. Фото с открытых источников

Организаторы изучают возможность проведения боя как в Австралии, так и за ее пределами. Список потенциальных арен включает в себя города Аделаиду, Сидней, Мельбурн и даже арены в США. Тем не менее лидером сейчас считается RAC Arena в Перте, вмещающий 15 тысяч зрителей и обещающий стать хорошей ареной для проведения этого боя.


Ожидается, что официальный анонс по поводу проведения поединка состоится после решения IBF сделать пояс вакантным. Это может произойти 9 декабря, когда действующий чемпион Дэвин Хейни встретится с Реджисом Прогрейс в другой весовой категории.

Читайте также, что популярный журнал The Ring обновил список лучших боксеров на планете вне зависимости от весовых категорий. Украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в 10 лучших, передают "Комментарии".

Напомним, что непобедимый чемпион в супертяжелом весе Александр Усик назвал следующего соперника для Василия Ломаченко. По его мнению, это будет бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший.

Напомним, что генеральный директор UFC, Дана Уайт, анонсировал в своих социальных сетях титульный поединок между Алексом Волкановски и Илией Топурией . Бой состоится 17 февраля на UFC 298 в Анахайме, США.



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Источник: https://www.theaustralian.com.au/sport/combat-sport/wa-favourite-to-host-proposed-worldtitle-fight-between-george-kambosos-vasiliy-lomachenko/news-story/8cc63f68b84c7ff70978ed7da937061d?amp&nk=7850cdc5d9c477d9e508521d04962c81-1700904825
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