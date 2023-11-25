Известно, где и когда Ломаченко может провести свой следующий бой

Ведутся активные переговоры по организации поединка между Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) и Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) за титул IBF в легком весе. Об этом сообщает портал The Australian, передают "Комментарии".



Ломаченко на ринге. Фото с открытых источников

Организаторы изучают возможность проведения боя как в Австралии, так и за ее пределами. Список потенциальных арен включает в себя города Аделаиду, Сидней, Мельбурн и даже арены в США. Тем не менее лидером сейчас считается RAC Arena в Перте, вмещающий 15 тысяч зрителей и обещающий стать хорошей ареной для проведения этого боя.



Ожидается, что официальный анонс по поводу проведения поединка состоится после решения IBF сделать пояс вакантным. Это может произойти 9 декабря, когда действующий чемпион Дэвин Хейни встретится с Реджисом Прогрейс в другой весовой категории.



Читайте также, что популярный журнал The Ring обновил список лучших боксеров на планете вне зависимости от весовых категорий. Украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в 10 лучших, передают "Комментарии".



Напомним, что непобедимый чемпион в супертяжелом весе Александр Усик назвал следующего соперника для Василия Ломаченко. По его мнению, это будет бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший.



Напомним, что генеральный директор UFC, Дана Уайт, анонсировал в своих социальных сетях титульный поединок между Алексом Волкановски и Илией Топурией . Бой состоится 17 февраля на UFC 298 в Анахайме, США.

