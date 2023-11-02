Известен следующий соперник Ломаченко: Усик назвал имя

Непобедимый чемпион в супертяжелом весе Александр Усик назвал следующего соперника для Василия Ломаченко. По его мнению, это будет бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший. Об этом сообщает портал Pro Box TV передают "Комментарии".



Ломаченко на ринге. Фото с открытых источников

Я слышал, что он планирует сражение с Камбососом. Я не знаю, когда может случиться бой. Конечно ему решать и объявить об этом, но если говорить от себя, то я хотел бы снова увидеть Василия на ринге. Я бы хотел, чтобы он провел бой и снова стал чемпионом, – отметил Александр Усик.



Последний свой бой Ломаченко провел в мае за титул абсолютного чемпиона в легком весе против Дэвина Хэйни. Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу американца (116-112, 115-113, 115-113). Однако многие не согласны с таким результатом и считают, что украинец победил в бою.



Камбосос провел свой последний бой за титул IBO в легком весе против австралийца Макси Хьюза. В июле этого года австралиец выиграл очки. Интересно, что до этого он также встречался с Дэвином Хэйни. В 2022 году состоялись два поединка между ними и в обоих случаях Камбосос уступил по очкам.



Читайте также, "Комментарии" писали, что по информации источников ESPN, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.



Напомним, что в Саудовской Аравии состоялся бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну . На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".





