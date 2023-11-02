logo

BTC/USD

35372.58

ETH/USD

1836.24

LTC/USD

70.18

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Известен следующий соперник Ломаченко: Усик назвал имя
commentss НОВОСТИ Все новости

Известен следующий соперник Ломаченко: Усик назвал имя

В последнем бою Ломаченко довольно спорно уступил Девину Хейни

сегодня, 13:19
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Непобедимый чемпион в супертяжелом весе Александр Усик назвал следующего соперника для Василия Ломаченко. По его мнению, это будет бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший. Об этом сообщает портал Pro Box TV передают "Комментарии".

Известен следующий соперник Ломаченко: Усик назвал имя

Ломаченко на ринге. Фото с открытых источников

Я слышал, что он планирует сражение с Камбососом. Я не знаю, когда может случиться бой. Конечно ему решать и объявить об этом, но если говорить от себя, то я хотел бы снова увидеть Василия на ринге. Я бы хотел, чтобы он провел бой и снова стал чемпионом, – отметил Александр Усик.


Последний свой бой Ломаченко провел в мае за титул абсолютного чемпиона в легком весе против Дэвина Хэйни. Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу американца (116-112, 115-113, 115-113). Однако многие не согласны с таким результатом и считают, что украинец победил в бою.

Камбосос провел свой последний бой за титул IBO в легком весе против австралийца Макси Хьюза. В июле этого года австралиец выиграл очки. Интересно, что до этого он также встречался с Дэвином Хэйни. В 2022 году состоялись два поединка между ними и в обоих случаях Камбосос уступил по очкам.

Читайте также, "Комментарии" писали, что по информации источников ESPN, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, что в Саудовской Аравии состоялся бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну . На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://proboxtv.com/news/usyk-dares-fury-to-reach-new-low/en
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!