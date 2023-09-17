Фьюри резко высказался в сторону Усика: что сказал английский боксер

Британский боксер Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC, рассказал, что ему неинтересно проводить объединительный бой с Александром Усиком, располагающим чемпионскими титулами WBO, WBA и IBF. Фьюри утверждает, что этот поединок не принесет ему много денег.

Английский боксер Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

Фанаты бокса надеялись впервые с 1999 года увидеть бой за титул абсолютного чемпиона по боксу в супертяжелом весе, однако во время пресс-конференции Фьюри дал понять, что он не хочет боксировать против Усика.

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"Я не заинтересован в бою с Усиком. Он маленький украинский досер. Это все, что он для меня значит. У меня нет заинтересованности в объединительном бою. Для меня это х***", — сказал Фьюри.

Досер – это британский жаргон, обозначающий ленивого человека, не имеющего дома и денег. Часто используется, как синоним к слову бомж. Британский боксер утверждает, что бой против украинца не принесет ему много денег.

"Все эти вещи об объединении поясов для меня ничего не означают. Я ищу больше денег. Усик просто иностранец, плохо говорящий по-английски, поэтому вы не можете его продать. Я ищу, пожалуй, другого американца", — заявил Тайсон Фьюри.

Напомним, что в 2022 году были переговоры между Фьюри и Усиком по бою, однако боксеры не договорились по финансовым вопросам в случае реванша.

Следующий поединок Фьюри проведет против чемпиона UFC Франсиса Нганну в Саудовской Аравии 28 октября. Александр Усик провел бой против Даниэля Дюбуа 26 августа. Украинец победил британца нокаутом и в очередной раз защитил свой пояс чемпиона WBO.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кому посвятил победу Усик после боксерского поединка против Дюбуа.

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