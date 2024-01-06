Фрэнсис Нганну проведет бой с Энтони Джошуа: известно место проведения поединка



















Сегодня ночью стало известно, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Об этом промоутер британца Эдди Хирн сообщил на своей странице в соцсети X.

Коллаж Нганну и Джошуа

Детали боя Нганну против Джошуа

Как отмечает Эдди Хирн, поединок между бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа и эксобладателем титула UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну состоится в Саудовской Аравии. Также он сообщил дату первой пресс-конференции между бойцами.

В этот вечер мы можем подтвердить, что сделка завершена. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся во время грандиозной ночи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности в скором времени будут объявлены, – сказал промоутер.

Предыдущие бои боксеров

Энтони Джошуа свой последний поединок провел 24 декабря 2023 против Отто Валлина. Британец победил своего оппонента техническим нокаутом в пятом раунде.





Фрэнсис Нганну 29 октября уже в прошлом году провел свой дебютный поединок в боксе против непобедимого чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри. Несмотря на то, что камерунец проиграл то сражение раздельным решением судей, многие отдали победу в поединке именно Нганну. Следует отметить, что в третьем раунде эксчемпион UFC отправил британца в нокдаун.





Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).



