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Джошуа после боя с Усиком признал ошибки: как прокомментировал свое поражение боксер

Британский боксер отметил, что его дух силен

сегодня, 22:04
Автор:

Лиля Воробьева

Уже сейчас бывший чемпион мира Джошуа наконец подвел итоги своего боя с украинцем Александром Усиком. Британский боксер в своем Instagram рассказал, что понял после боя с украинским спортсменом.

Джошуа после боя с Усиком признал ошибки: как прокомментировал свое поражение боксер

Джошуа (фото из открытых источников)

31-летний боксер заявил, что он посмотрел запись своего боя, проанализировал свои действия и даже нашел ошибки. Кроме этого Джошуа поблагодарил своих фанатов и всех, кто его поддерживал, за любовь и веру. Он заявил, что сильный духом, поэтому за него не надо беспокоиться.

Также британец признался, что усвоил урок.

Усик — Джошуа, что известно об историческом поединке  и подготовке к нему

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Джошуа попытался зацепить украинского чемпиона Усика. Перед важным поединком между Джошуа и Александром Усиком британский боксер решил потролить украинца тем, что он способен только на то, чтобы жонглировать хорошо мячами. Соответствующее видео и комментарий к нему спортсмен выложил у себя в Instagram.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Усик грозит побить обидчика Кличко и станцевать гопака . Украинский чемпион Александр Усик проведет исторический поединок с британцем Энтони Джошуа. Цена поражения, как и победы в этом бою, очень велика, ведь на кону титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Этот бой немного больше будет означать для Джошуа, чем для Александра Усика. Британец уже владеет чемпионскими поясами и будет обязан их защитить. Для Александра Усика нынешний бой в супертяжелом весе будет всего лишь третьим в карьере.
А еще "Комментарии" информировали о том, что Усик вернулся в Украину, какой сюрприз ждал чемпиона в Борисполе. Украинский боксер-супертяжеловес, обладатель 4 чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победного боя над британцем Энтони Джошуа. Украинец прилетел из Лондона в Киев в 00:35 ночью 27 сентября.

 


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Источник: https://www.instagram.com/anthonyjoshua/?hl=ru
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