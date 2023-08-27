Что сказал Усик после победы в боксерском поединке против Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик в ночь на 27 августа провел очередную защиту своих поясов и одолел нокаутом британского боксера Даниэля Дюбуа. После победы Усик посвятил поединок Вооруженным силам Украины.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото из открытых источников

Александр Усик сохранял скорость и постоянно наносил удары по сопернику. В девятом раунде один из таких ударов привел к падению Дюбуа, который не смог своевременно заявить о готовности продолжать бой. Таким образом, рефери поединка прекратил бой и признал Усика победителем. В ходе празднования победы украинский боксер рассказал, кому посвятил бой.

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"Благодарю вас за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и Вооруженным силам Украины. ВСУ!", — воскликнул Усик.

Напомним, что Александр Усик второй раз защищает свои пояса WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Первый раз это произошло в прошлом поединке, состоявшемся в 2021 году. Тогда украинский боксер одолел Энтони Джошуа по решению судей.

Дюбуа подходил к поединку в статусе "регулярного" чемпиона WBA. Британский боксер провел на профессиональном ринге 20 поединков, в которых одержал 19 побед.

В пятом раунде поединок между Усиком и Дюбуа был остановлен. Дюбуа на боксерском ринге нанес удар ниже пояса по украинцу. Через несколько минут Усик заявил о готовности, и бой был возобновлен.

Победа над Дюбуа делает Усика еще более близким к бою за звание абсолютного чемпиона. Единственный пояс в сверхтяжелом весе WBC, который пока не принадлежит Усику, имеет Тайсон Фьюри.

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