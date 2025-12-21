logo_ukra

BTC/USD

88822

ETH/USD

3028.83

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт зимові види спорту Шокуючий випадок: 13 пенальті та 0 голів
commentss НОВИНИ Всі новини

Шокуючий випадок: 13 пенальті та 0 голів

НХЛ зафіксувала унікальний матч у якому сталося 13 нереалізованих булітів за сім раундів серії.

21 грудня 2025, 15:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Матч регулярного чемпіонату НХЛ між "Бостон Брюїнс" та "Ванкувер Канакс" увійшов до історії ліги як один із найнезвичніших за останні роки. Команди влаштували справжній хокейний марафон, у якому знадобилася семираундова серія булітів (аналог футбольних пенальті у хокеї), а перші 13 спроб завершилися без голів.

Шокуючий випадок: 13 пенальті та 0 голів

13 булітів без жодного гола у НХЛ. Фото: AP/Jim Davis

Після трьох періодів та овертайму рахунок між "Бостон Брюїнс" та "Ванкувер Канакс" залишався нічийним — 4:4. Далі настав момент, який приголомшив навіть досвідчених уболівальників. Обидві команди по черзі не змогли реалізувати буліти, попри численні шанси. 

Лише у сьомому раунді серії гравець "Ванкувера" Ліам Огрен нарешті обіграв воротаря, реалізував перший з 14 булітів і приніс гостям перемогу — 5:4.

Огрен став ключовою фігурою матчу. Крім вирішального буліта, він закинув шайбу в основний час та віддав результативну передачу. Дубль у складі "Канакс" оформив Лінус Карлссон, ще один гол записав на свій рахунок Макс Сассон. За "Бостон" відзначилися Морган Гіки, Павел Заха, Таннер Жанно та Ендрю Пік.

Перемога стала для "Ванкувера" четвертою поспіль, хоча команда й далі залишається поза зоною плейоф — 11-те місце на Заході (33 очки). "Бостон" із 41 балом іде дев’ятим у Східній конференції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найбільший рахунок у футбольному матчі. Одна команда забила понад сотню голів. Неймовірний рекорд за кількістю забитих голів зафіксували на Мадагаскарі.

Також "Коментарі" писали, що понад 60 років тому у НХЛ сталася історична подія. Це був знаковий епізод в історії ліги.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/sports/nhl/canucks-outlast-bruins-marathon-shootout-victory--flm-2025-12-21/
Теги:

Новини

Всі новини