Шокуючий випадок: 13 пенальті та 0 голів

Матч регулярного чемпіонату НХЛ між "Бостон Брюїнс" та "Ванкувер Канакс" увійшов до історії ліги як один із найнезвичніших за останні роки. Команди влаштували справжній хокейний марафон, у якому знадобилася семираундова серія булітів (аналог футбольних пенальті у хокеї), а перші 13 спроб завершилися без голів.

13 булітів без жодного гола у НХЛ. Фото: AP/Jim Davis

Після трьох періодів та овертайму рахунок між "Бостон Брюїнс" та "Ванкувер Канакс" залишався нічийним — 4:4. Далі настав момент, який приголомшив навіть досвідчених уболівальників. Обидві команди по черзі не змогли реалізувати буліти, попри численні шанси.

Лише у сьомому раунді серії гравець "Ванкувера" Ліам Огрен нарешті обіграв воротаря, реалізував перший з 14 булітів і приніс гостям перемогу — 5:4.

Огрен став ключовою фігурою матчу. Крім вирішального буліта, він закинув шайбу в основний час та віддав результативну передачу. Дубль у складі "Канакс" оформив Лінус Карлссон, ще один гол записав на свій рахунок Макс Сассон. За "Бостон" відзначилися Морган Гіки, Павел Заха, Таннер Жанно та Ендрю Пік.

Перемога стала для "Ванкувера" четвертою поспіль, хоча команда й далі залишається поза зоною плейоф — 11-те місце на Заході (33 очки). "Бостон" із 41 балом іде дев’ятим у Східній конференції.

