Шокирующий случай: 13 пенальти и 0 голов

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Бостон Брюинс" и "Ванкувер Канакс" вошел в историю лиги как один из самых необычных за последние годы. Команды устроили настоящий хоккейный марафон, в котором понадобилась семираундовая серия буллитов (аналог футбольных пенальти в хоккее), а первые 13 попыток завершились без голов.

13 буллитов без гола в НХЛ. Фото: AP/Jim Davis

После трех периодов и овертайма счет между "Бостон Брюинсом" и "Ванкувер Канакс" оставался ничейным — 4:4. Дальше наступил момент, который ошеломил даже опытных болельщиков. Обе команды поочередно не смогли реализовать буллиты, несмотря на многочисленные шансы.

Лишь в седьмом раунде серии игрок "Ванкувера" Лиам Огрен наконец-то обыграл вратаря, реализировал первый с 14 буллитов и принес гостям победу — 5:4.

Огрен стал ключевой фигурой матча. Кроме решающего буллита он забросил шайбу в основное время и отдал результативную передачу. Дубль в составе Канакс оформил Линус Карлссон, еще один гол записал на свой счет Макс Сассон. За "Бостон" отличились Морган Гики, Павел Заха, Таннер Жанно и Эндрю Пик.

Победа стала для "Ванкувера" четвертой подряд, хотя команда продолжает оставаться вне зоны плейофа — 11-е место на Западе (33 очка). "Бостон" с 41 баллом идет девятым в Восточной конференции.

