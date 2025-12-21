logo

Шокирующий случай: 13 пенальти и 0 голов
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующий случай: 13 пенальти и 0 голов

НХЛ зафиксировала уникальный матч, в котором произошло 13 нереализованных буллитов за семь раундов серии.

21 декабря 2025, 15:07
Автор:
avatar

Slava Kot

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Бостон Брюинс" и "Ванкувер Канакс" вошел в историю лиги как один из самых необычных за последние годы. Команды устроили настоящий хоккейный марафон, в котором понадобилась семираундовая серия буллитов (аналог футбольных пенальти в хоккее), а первые 13 попыток завершились без голов.

Шокирующий случай: 13 пенальти и 0 голов

13 буллитов без гола в НХЛ. Фото: AP/Jim Davis

После трех периодов и овертайма счет между "Бостон Брюинсом" и "Ванкувер Канакс" оставался ничейным — 4:4. Дальше наступил момент, который ошеломил даже опытных болельщиков. Обе команды поочередно не смогли реализовать буллиты, несмотря на многочисленные шансы.

Лишь в седьмом раунде серии игрок "Ванкувера" Лиам Огрен наконец-то обыграл вратаря, реализировал первый с 14 буллитов и  принес гостям победу — 5:4.

Огрен стал ключевой фигурой матча. Кроме решающего буллита он забросил шайбу в основное время и отдал результативную передачу. Дубль в составе Канакс оформил Линус Карлссон, еще один гол записал на свой счет Макс Сассон. За "Бостон" отличились Морган Гики, Павел Заха, Таннер Жанно и Эндрю Пик.

Победа стала для "Ванкувера" четвертой подряд, хотя команда продолжает оставаться вне зоны плейофа — 11-е место на Западе (33 очка). "Бостон" с 41 баллом идет девятым в Восточной конференции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом большом счете в футбольном матче. Одна команда забила более сотни голов. Невероятный рекорд по количеству забитых голов был зафиксирован на Мадагаскаре.

Также "Комментарии" писали, что более 60 лет назад в НХЛ произошло историческое событие. Это был знаковый эпизод в истории лиги.



Источник: https://www.reuters.com/sports/nhl/canucks-outlast-bruins-marathon-shootout-victory--flm-2025-12-21/
